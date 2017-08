Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aurubis vor der am 10. August anstehenden Neunmonatsbilanz von 61 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie rechne mit erneut starken operativen Ergebniskennziffern des Kupferkonzerns, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie am Dienstag. Zudem sollten auch die Umsätze im Gleichklang mit dem gestiegenen Kupferpreis zugelegt haben. Das Ergebniswachstum sei aber bereits angemessen im Aktienkurs eingepreist./ck/tav Datum der Analyse: 01.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0046 2017-08-01/12:59

ISIN: DE0006766504