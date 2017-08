Bonn (ots) - Bei der Integration von geflüchteten Jugendlichen kommt es in den Unternehmen vor allem auf die Ausbilder an. Gemeinsam mit den Ausbildern von Evonik hat Bildung & Begabung daher ein kostenfreies Lernangebot für die berufliche Bildung entwickelt, wie das bundesweite Talentförderzentrum in Bonn mitteilte. Die Entwicklung des Lernangebotes steht im Kontext einer von der Evonik Stiftung realisierten und finanzierten Maßnahme zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration von Geflüchteten. Das Programm team@work gibt ab sofort auf der Website www.atucation.de/team-at-work multimediale Antworten auf die zehn wichtigsten Praxisfragen zum Umgang mit Auszubildenden aus verschiedenen Kulturen.



Obwohl es in den Betrieben viel Engagement gibt, Geflüchtete zu integrieren, müssen auf beiden Seiten sprachliche, interkulturelle und verwaltungstechnische Hürden überwunden werden. Die Ausbilder benötigen praxistaugliches Wissen, um die Fähigkeiten der Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte zu erkennen und ihre Leistungsfähigkeit zu fördern.



team@work ist mit Ausbildern und Auszubildenden entwickelt worden. Die multimedialen Antworten bestehen aus Videos mit Einschätzungen von Experten, aus Hintergrundinformationen, Links zu weiteren Angeboten und einem ausdruckbaren Begleitheft. Auch die aus Syrien stammenden Youtuber Allaa Faham und Abdul Abbasi sind in den Videos zu sehen. Schirmherr von team@work ist Ahmet Toprak, Professor für Erziehungswissenschaften an der FH Dortmund.



www.atucation.de/team-at-work



Über Bildung & Begabung



Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Wir entwickeln Modellprojekte für mehr Chancengleichheit in der Bildung. Unsere Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihre Stärken zu entdecken - unabhängig davon auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Wir bringen Experten auf Fachtagungen zusammen und halten im Internet Informationen für Lehrer, Eltern und Schüler bereit. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.



