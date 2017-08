NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt ist nach den Worten von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) weiterhin in "ausgezeichneter Verfassung und sehr aufnahmefähig". Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei ungebrochen. "Allein bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind 750 000 offene Stellen gemeldet, das sind 76 000 mehr als vor einem Jahr", erklärte Nahles am Dienstag in Berlin. Die hohe Zahl unbesetzter Stellen bei rund 2,5 Millionen Arbeitslosen zeige, worum es in den nächsten Jahren gehen müsse: um Qualifizierung.

"Wir brauchen eine flächendeckende Weiterbildungsberatung durch die BA und mehr Angebote, um Arbeitsplatzverluste durch Qualifikationsverluste zu vermeiden", forderte Nahles. Mit einem sogenannten "Chancenkonto für Erwerbstätige" wolle sie es den Beschäftigten so leicht wie möglich machen, bei der Qualifizierung oder bei der Neuorientierung selbst die Initiative zu ergreifen, erläuterte die Arbeitsministerin. "Es soll ein finanzielles Polster für jeden Einzelnen sein und Mut machen, Neues zu wagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch unsere Wirtschaft davon enorm profitieren wird."

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist nach Angaben der BA im Juli aufgrund der Sommerpause um 45 000 auf 2,518 Millionen gestiegen. Das ist gleichzeitig der niedrigste Wert in einem Juli seit der Wiedervereinigung./rm/DP/stb

