Bergheim (ots) - Siewert & Kau, Spezialist für IT-Distribution und Logistikdienstleistungen, verzeichnet im abgelaufenen Fiskaljahr (31.05.2017) ein rein organisches Wachstum von 9 Prozent. Insgesamt erhöht der international agierende Distributor seinen Umsatz von 675 Millionen Euro auf 738 Millionen Euro. Erfolgsfundament sind die frühzeitzeitig strategische Ausrichtung auf verstärkt lösungs- und beratungsintensive Produktsegmente und das Gespür für den globalen Handel. Die exportstarken Bergheimer bauen ihr Netz an Handelspartnern kontinuierlich aus und stellen so optimale Verfügbarkeiten und beste Konditionen sicher.



Vertrauensvoller Handels- und Know-how-Partner



"Wir freuen uns über den anhaltenden Erfolgskurs im Fiskaljahr 2016/17 und dies wie gehabt rein aus organischem Wachstum", betont Björn Siewert, Geschäftsführer bei Siewert & Kau. "Innerhalb unseres Hersteller Portfolios konnten wir im vergangenen Jahr stark wachsen. Besonders erfreulich war die Entwicklung in den Bereichen Server, Personal Computing und Storage sowie Peripherie. Zudem verzeichnen wir im Bereich Komponenten bei Storage positive Effekte aus nachgefragten SSD Enterprise Solutions. Und auch der lösungs- und beratungsintensive Digital Signage Markt hat sich sehr gut entwickelt und ist im vergangenen Jahr insgesamt am stärksten gewachsen. Auch bei Trendthemen wie 3D-Druck setzen wir durch die konsequente, marktorientierte Erweiterung unseres Sortiments positive Zeichen", so Siewert.



Die starke Position als internationaler Business Enabler festigt Siewert & Kau aufgrund seines exzellenten Marktgespürs, den qualifizierten Mitarbeitern an allen zehn Standorten im In- und Ausland sowie das große Vertrauen beim Handel. "Wir beobachten die dynamischen Bedingungen der IT-Distributionslandschaft auf globaler Ebene und können so neue Wachstums- und Geschäftspotenziale flexibel und schnell heben", ergänzt Siewert. "Unseren Erfolg verdanken wir nicht zuletzt auch unserem hervorragenden internationalen Team, das wir kontinuierlich um neue Kollegen mit fachspezifischem Know-how erweitern. Damit sehen wir uns in Zukunft bestens aufgestellt, um als fokussierter kompetenter Lösungsanbieter den bisherigen Wachstumstrend auch im laufenden Fiskaljahr 2017/18 fortzusetzen."



