Essen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Unter dem Titel Athlashion by DEICHMANN bringt Europas größter Schuheinzelhändler am 31. Juli 2017 in Deutschland seine neue Kollektion an stylishen Fitness-Sneakern im Onlineshop und in ausgewählten Citystores heraus. Die Kunden erwarten Sneaker der Marken Fila, Adidas, Nike und Puma in den Trendfarben Schwarz, Grau, Blau und Rosé. Das Gesicht der Kampagne ist Topmodel Eva Padberg.



"Mit Athlashion greifen wir einen aktuellen Megatrend auf und integrieren ihn in unsere Kollektion", erklärt DEICHMANN-Marketingleiter Andreas Conze. Die Fitnessmodelle der Marken-Kollektion vereinen sportliche Ausstattung und Mode-Trends und verbinden somit Anleihen aus den beiden Welten Athletics und Fashion. Diese Mischung hat sich inzwischen ihren festen Platz in der Fashionwelt der Young Urbans erobert, die in Sachen Mode und Lifestyle flexibel sein wollen und gerne Trends setzen. Die Modelle komplettieren jedes Fashion-Outfit und eignen sich genauso gut für die nächste Fitness-Einheit wie für den Stadtbummel oder den City Trip.



Der aktuelle Sporty-Chic-Look gefällt auch dem erfolgreichen Topmodel Eva Padberg. Sie präsentiert die Kollektion zusammen mit DEICHMANN. "Die Kombination aus Sport und Fashion ist momentan sehr angesagt und Sneaker sind längst alltagstauglich geworden. Ich selbst bin auch ein großer Sneaker-Fan und freue mich daher sehr, dass ich für diese Kampagne die Botschafterin sein darf", so Eva Padberg. Unter dem Motto "my sport, my style, my brands" wird sie die Kollektion auf Kampagnenvideos und -motiven vorstellen.



Die neun unterschiedlichen Modelle gibt es ab 31. Juli im Onlineshop unter www.deichmann.com und in ausgewählten Citystores von DEICHMANN. Die Preise liegen zwischen erschwinglichen 39,90 EUR und 69,90 EUR.



Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Das Unternehmen ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und beschäftigt weltweit über 38.000 Mitarbeiter. Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Großbritannien, Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppe vertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), in den Niederlanden (vanHaren), in den USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). In Deutschland gehört zudem die Roland SE zur Unternehmensgruppe. Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Im laufenden Jahr 2017 eröffnet die Unternehmensgruppe erste Geschäfte in Frankreich und Belgien.



OTS: DEICHMANN SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56381 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56381.rss2



Pressekontakt: Unternehmenskontakt DEICHMANN SE Mode- und Produkt-PR Katharina Martin +49 (0)201 8676 964 katharina_martin@deichmann.com



Agenturkontakt we love pr Public Relations Melanie Oosterhof Tel.: +49 (0) 89 961 602 013 melanie.oosterhof@welovepr.de