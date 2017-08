Zusammenfassung: Alle großen Indizes in Europa verbuche leichte Gewinne in den ersten Handelsstunden Der Dax (DE30 auf der xStation5) hat Potential, weiter zu steigen Fresenius Medical (FME.DE) und HeidelbergCement (HEI.DE) mit deutlichen Bewegungen Der Beginn der neuen Handelswoche war nicht grade günstig für die europäischen Aktienmärkte. Das könnte sich am heutigen Handelstag ändern, da es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...