Frankfurt - Der US-Dollar hat gestern aufgrund des politischen Theaters in Washington weiter deutlich abgewertet und ist gegenüber dem Euro auf den niedrigsten Wert seit Anfang 2015 gefallen (1,1846 EUR-USD), so die Analysten der Commerzbank.Auf handelsgewichteter Basis sei der US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 15 Monaten gefallen. Hiervon habe Gold jedoch nicht profitiert. Es handle nahezu unverändert bei 1.270 USD je Feinunze. Gold in Euro gerechnet sei aufgrund der Währungsentwicklung unter Druck gekommen und sei wieder auf 1.070 EUR je Feinunze zurückgefallen. Ein Grund hierfür könnte die derzeit schwache Goldnachfrage in Asien sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...