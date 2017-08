Wien - Der britische Fondsanbieter Schroders hat einen milliardenschweren Auftrag verloren, so die Experten von "FONDS professionell".Der US-Lebensversicherer Prudential Finanical habe ein Mandat in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar (5,3 Milliarden Euro) abgezogen. Der Konzern wolle das Geld künftig hausintern verwalten. Dies berichte die Wirtschaftszeitung "Financial Times" und berufe sich dabei auf eine Meldung des Versicherers an die US-Aufsicht.

