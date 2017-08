London - Der britische Ölkonzern BP hat sich im zweiten Quartal besser geschlagen als erwartet. Zwar sank der bereinigte Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten zwischen April und Juni um 5 Prozent auf 684 Millionen US-Dollar (581 Mio Euro), wie BP am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt aber einen deutlicheren Gewinnrückgang erwartet, nachdem der Konzern hohe Abschreibungen auf nicht mehr rentable Förderprojekte wie etwa in Angola angekündigt hatte. Die Aktie legte in London um 3,25 Prozent auf 460,30 Pence zu.

BP muss noch immer für die Bewältigung der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko aus dem Jahr 2010 viel Geld aufbringen. Das schmälert den Gewinn unter dem Strich und treibt die Schulden in die Höhe. ...

