Entfernung der Wohnorte hat nach Dating-Studie keinen Einfluss auf Trennungshäufigkeit und Partnerglück



Über Online-Dating lernen sich oft Menschen kennen, deren Wohnorte weit entfernt voneinander liegen. Aber ist dies auch wünschenswert? Oder schadet die räumliche Entfernung der Stabilität einer Beziehung und dem Partnerglück? Diese Frage hat die psychologische Online-Partnervermittlung www.Gleichklang.de jetzt mithilfe einer Befragung von 542 Mitgliedern untersucht, die über Gleichklang einen Partner kennenlernten. Die Befragung wurde durch den Diplom-Psychologen Dr. Guido Gebauer durchgeführt.



Es zeigten sich interessante Ergebnisse:



- Bei jeder dritten Online-Beziehung lag die anfängliche räumliche Entfernung bei höchstens 50 km. Die durchschnittliche anfängliche räumliche Entfernung der Online-Paare betrug aber 200 km. Bei jeder zehnten Beziehung überschritt die Entfernung 450 km. Bei 1,3 % der Befragten lagen sogar 1000 km Entfernung oder mehr zwischen den Paaren zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens.



- 60 % der neuen Paare blieben zusammen. Die anfängliche räumliche Entfernung hatte dabei keinerlei Einfluss auf die Trennungshäufigkeit. Die Trennungsrate verblieb bei 40 %, egal, wie nah oder weit entfernt voneinander die Beziehungs-Partner anfänglich lebten.



- 87 % der Befragten, die zusammenblieben, gaben an, mit ihrer Beziehung zufrieden zu sein. Erneut zeigte sich keinerlei Einfluss der anfänglichen Entfernung auf das Beziehungsglück. Ob die Paare anfangs näher oder weiter entfernt voneinander lebten: das aktuell erlebte Beziehungsglück war gleich hoch.



- In den ersten Wochen und Monaten nach Beziehungsbeginn lebte fast kein Paar zusammen. Nach fünf Jahren betrug der Prozentsatz der gemeinsam in einer Wohnung lebenden Paare aber 60 %. Die anfängliche räumliche Entfernung übte wiederum keinerlei Einfluss aus. Ob sich Paare für das Zusammenziehen entschieden, war völlig unabhängig davon, ob sie vorher in Nähe oder weiter entfernt voneinander lebten.



Psychologische Empfehlungen



Psychologe Guido Gebauer rät Singles, bei der Online-Partnersuche möglichst nur nach Passung von Werthaltungen und Lebensstil und unabhängig von der räumlichen Entfernung zu suchen. Diese Empfehlung begründe sich auf dem sehr klaren Befund, dass die räumliche Distanz zu Beginn einer Beziehung zu keinen Auswirkungen auf Trennungsrisiko und Beziehungs-Zufriedenheit führe.



Demgegenüber zeigten zahlreiche Studien, dass die Übereinstimmung von Werten und Lebensstil tatsächlich für die Stabilität und die Beziehungszufriedenheit wichtig sei. Deshalb sollten sich Partnersuchende auf diesen wichtigen Faktor konzentrieren und die in Wirklichkeit bedeutungslose räumliche Entfernung möglichst ignorieren.



Weitere Ergebnisse und Informationen zur Befragung können im Gleichklang-Blog (https://blog.gleichklang.de) nachgelesen werden:



