Dresden (ots) - Am 1. August starten weitere 100 Schulabgänger eine Ausbildung bei der IKK classic. Insgesamt stellt Deutschlands größte IKK damit in diesem Jahr 360 jungen Menschen einen qualifizierten Ausbildungsplatz zur Verfügung. Am Ende der dreijährigen Lehrzeit sollen aus den heutigen Berufsstartern gestandene Sozialversicherungsfachangestellte, also Experten rund um Gesundheit und Krankenversicherung geworden sein.



Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IKK classic nehmen ihre anspruchsvolle Ausbildung an über 30 Standorten der Kasse quer durch die Republik auf.



"Als großes Unternehmen mit mittelständischem Hintergrund sehen wir uns traditionell in der Pflicht, Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen", erklärt Michael Förstermann, Pressesprecher der IKK classic. "Wir bieten daher nicht nur eine vielfältige Ausbildung, sondern im Anschluss auch eine nachhaltige berufliche Perspektive." Alle Kolleginnen und Kollegen, die die Ausbildung erfolgreich absolviert haben, erhalten von der IKK classic anschließend ein Beschäftigungsangebot.



Die Ausbildung bei der IKK classic eröffnet zahlreiche, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, in der Krankenversicherung tätig zu werden: In der Kundenbetreuung ebenso wie bei der Gestaltung der medizinischen Versorgung, im IT-Sektor ebenso wie im Abrechnungsmanagement. Fortbildungen und berufsbegleitende Schulungen, zum Beispiel zum Krankenkassen-Betriebswirt, bereiten dafür den Weg.



"Bedingt durch die demografische Entwicklung ändern sich die Krankheitsbilder und die Ansprüche an die medizinische Versorgung. Damit wandeln sich auch die Anforderungen an alle Akteure im Gesundheitswesen", so Förstermann. "Das Bedürfnis nach neuen Behandlungsformen wächst ebenso wie der Wunsch nach kompetenter Beratung. Die sozialen Medien und die Digitalisierung verändern zudem die Kommunikation auch in Sachen Gesundheit. Dadurch entstehen viele neue Aufgaben bei den Krankenkassen - ein spannendes Tätigkeitsfeld für Berufseinsteiger ist damit auf viele Jahre hinaus garantiert."



Die IKK classic ist mit rund 3,3 Millionen Versicherten das führende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und die Nummer 6 der Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 7.000 Beschäftigte an 200 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumen beträgt mehr als 10 Milliarden Euro.



OTS: IKK classic newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59298 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59298.rss2



Pressekontakt: Michael Förstermann Telefon: 0351 4292-12500 E-Mail: michael.foerstermann@ikk-classic.de