DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.473,20 +0,21% +10,59% Euro-Stoxx-50 3.461,21 +0,34% +5,19% Stoxx-50 3.090,32 +0,24% +2,65% DAX 12.156,09 +0,31% +5,88% FTSE 7.409,07 +0,50% +3,73% CAC 5.114,76 +0,41% +5,19% Nikkei-225 19.985,79 +0,30% +4,56% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,39 +42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,02 50,17 -0,3% -0,15 -12,2% Brent/ICE 52,61 52,72 -0,2% -0,11 -10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,05 1.269,50 -0,2% -2,46 +10,0% Silber (Spot) 16,75 16,81 -0,4% -0,06 +5,2% Platin (Spot) 940,00 940,00 0% 0 +4,0% Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,4% -0,01 +14,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Gewinnen dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Von rundum freundlichen Vorgaben berichten Teilnehmer. In Asien und Europa sind Aktien gefragt, wobei vor allem die starken Rohstoffpreise und gute Unternehmenszahlen die Kauflaune befördern. "Aktien bewegen sich in einem ergebnisgetriebenen Markt, und die Überraschungen liegen auf der positiven Seite", sagt Chefaktienstratege Terry Sandven von U.S. Bank Wealth Management. Ein freundliches Signal kam am Dienstag zum Beispiel vom Ölgiganten BP, der wieder zur Profitabilität zurückgekehrt ist, was den Öl- und Gassektor in Europa um 1,4 Prozent treibt. Neben den Unternehmensberichten haben auch Konjunkturdaten überzeugt, so die Einkaufsmanagerindizes in China vom Montag und Dienstag.

Vor Börsenstart werden in den USA noch die Persönlichen Ausgaben und Einkommen publiziert, außerdem werden Pfizer und Sprint ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Besonders spannend wird es nach Börsenschluss, wenn der Technologiegigant Apple seinen Quartalsbericht vorlegt. Die Aktie von Pandora Media legt vorbörslich 2,2 Prozent zu. Das Unternehmen hat mit Umsatz und Gewinn die Schätzungen der Wall Street übertroffen, allerdings musste der Internetradioanbieter im Zuge einer "Optimierung der Profitabilität" einen Rückgang seiner Zuhörer hinnehmen. Aufwärts könnte es auch mit dem Kurs von Texas Roadhouse gehen. Die Steakhauskette hat die Umsatzerwartungen übertroffen. Texas Roadhouse wusste zudem mit dem Ausblick zu gefallen, während die Restaurantmarge erneut unter steigenden Löhnen litt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 52,0 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 56,2 Punkte zuvor: 57,8 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Der Abgabedruck der vergangenen Tage ist erst einmal zu Ende. Nun wird vielmehr das inzwischen erreichte niedrige Niveau genutzt, um sich gezielt bei Unternehmen einzukaufen. Selbst der feste Euro belastet nicht, obwohl er zum Dollar auf dem höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren notiert. Infineon hat im dritten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Halbleitern für Industrieanwendungen und in der Stromversorgung profitiert. Die Aktie gehört mit einem Plus von 1,5 Prozent zu den Gewinnern im DAX. Fresenius (plus 0,9 Prozent) hat dank guter Geschäfte bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) und der zugekauften spanischen Klinikkette Quironsalud im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. FMC legen nach Zahlen um 0,1 Prozent zu. Heidelbergcement hat aufgrund von vermehrten Feiertagen und regnerischem Wetter in den USA im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis weniger abgesetzt. Preiserhöhungen und Synergien hätten die Kosteninflation sowie den Absatzrückgang nahezu kompensiert, teilte das Unternehmen mit. Der Kurs legt um 1,2 Prozent zu. Rolls-Royce steigen um gut 9 Prozent, nachdem der Triebwerkshersteller die Ertragswende schneller und stärker geschafft hat als erhofft. BP steigen nach Vorlage ihrer Zahlen um 2,9 Prozent, sodass der Index der Öl- und Gaswerte mit einem Plus von 1,4 Prozent die Sektorengewinner in Europa anführt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1816 -0,10% 1,1828 1,1788 +12,4% EUR/JPY 130,48 +0,12% 130,33 130,22 +6,1% EUR/CHF 1,1410 -0,23% 1,1436 1,1391 +6,5% EUR/GBP 0,8941 -0,05% 0,8945 1,1184 +4,9% USD/JPY 110,42 +0,21% 110,19 110,45 -5,5% GBP/USD 1,3216 -0,05% 1,3222 1,3183 +7,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auf breiter Front legten die Aktienindizes am Dienstag zu, weil die Anleger auf eine robuste Konjunktur setzen. In China ist der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf den höchsten Stand seit März gestiegen. Die Analysten der Citigroup haben angesichts der Zahlen ihre Wachstumsprognose für China auf 6,8 Prozent angehoben. Ein wenig Störfeuer kam lediglich vom schwächelnden Dollar. In Tokio hätte Händlern zufolge das Plus stärker ausfallen können, gäbe es nicht eine gewisse Unsicherheit mit Blick auf eine am Donnerstag erwartete Kabinettsumbildung. Der Index in Hongkong markierte erneut ein Zweijahreshoch. Mit ein Grund für den monatelangen Aufwärtstrend dort sei der festere Yuan. Für Festlandchinesen werde damit der Kauf in Hongkong notierter chinesischer Aktien - sogenannte H-Aktien - billiger. In Sydney stieg das Marktbarometer zum fünften Mal an den vergangenen sechs Handelstagen. Hier führten erneut die Rohstoffaktien die Gewinnerliste an. Sie gelten mit als die größten Profiteure einer gut laufenden Konjunktur. BHP Billiton und Rio Tinto gewannen 1,0 bzw 0,5 Prozent. Der Kurs des Eisenerzspezialisten Fortescue erhöhte sich um 0,7 Prozent vor dem Hintergrund steigender Eisenerzpreise. Die Ölaktie Woodside gewann 2,1 Prozent. Gut kamen in Tokio die Quartalszahlen von Sumitomo Mitsui Financial Group an. Der Kurs zog um 2,4 Prozent an. Mitsubishi UFJ legten in diesem Sog um 2,2 Prozent zu. Auch Nitto Denko überzeugte die Anleger mit übertroffenen Erwartungen. Die Aktie verteuerte sich um 3,7 Prozent. In Hongkong zog das Marktschwergewicht Tencent weiter an, diesmal um 0,8 Prozent. Zu den Favoriten gehörten in der gesamten Region mit dem herrschenden Konjunkturoptimismus auch Aktien aus dem Flugsektor. Korea Air Lines gewannen gut 1,5 Prozent, Asiana 1,0 Prozent, Japan Airlines 2,8 und Qantas 1,3 Prozent.

CREDIT

Weiterhin relativ tendenzlos zeigen sich die Risikoprämien auf Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Dienstag. "Die Spreads sind niedrig, und mit den guten Konjunkturdaten dürften sie niedrig bleiben", sagt ein Marktteilnehmer. Die Konjunktur ziehe besonders in der Eurozone und in Asien weiter an. Auch in China stabilisierten sich die Konjunkturerwartungen, wie neue Einkaufsmanager-Indizes zeigten. Daneben stabilisierten auch die andauernden Käufe von Unternehmensanleihen durch die EZB die Stimmung, auch wenn das Volumen der Anleihenkäufe zuletzt etwas gesunken ist.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Infineon trotzt Dollarschwäche und steigert die Marge

Der Chiphersteller Infineon hat im dritten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Halbleitern für Industrieanwendungen und in der Stromversorgung profitiert. Der Konzernumsatz stieg um 4 Prozent zum Vorquartal, das Segmentergebnis gar um 14 Prozent.

FMC wächst weiter kräftig und bestätigt Jahresprognose

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) ist im zweiten Quartal weiter kräftig gewachsen und hat seine Jahresprognose bekräftigt. Die größte Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius steigerte die Erlöse von April bis Juni dank des starken Wachstums der Gesundheitsdienstleistungen in Nordamerika um 11 Prozent auf 4,471 Milliarden Euro.

Fresenius im 2. Quartal mit zweistelligem Umsatz- und Ergebnisplus

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat dank guter Geschäfte bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) und der zugekauften spanischen Klinikkette Quironsalud im zweiten Quartal deutlich mehr verdient und seine Anfang Mai angehobene Jahresprognose bekräftigt. Die Erlöse kletterten um 18 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro.

Heidelbergcement leidet unter feiertagsbedingtem Absatzrückgang

Der Baustoffhersteller Heidelbergcement hat aufgrund von vermehrten Feiertagen und regnerischem Wetter in den USA im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis weniger abgesetzt und den Umsatz nur geringfügig gesteigert. Das operative Ergebnis vor und nach Abschreibungen ging um 1 und 3 Prozent zurück.

August 01, 2017 07:11 ET (11:11 GMT)

Eon erlässt Hochwasseropfern Teil der Stromrechnung

Der Energieversorger Eon springt den Hochwasseropfern von Tief Alfred zur Seite. Allen Kunden, die ihre Keller auspumpen mussten oder die mit Trockengeräten gegen die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk vorgehen, erlässt das Unternehmen 200 Euro auf die Stromrechnung.

Fuchs Petrolub erhöht Umsatzprognose 2017

Der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Auch für das laufende Jahr ist das MDAX-Unternehmen optimistisch. Die Umsatzprognose wurde deutlich angehoben. Der Ausblick 2017 für das operative Ergebnis bleibt jedoch gleich, weil die anziehenden Rohstoffpreise nur zeitversetzt weitergegeben werden können.

SMA Solar hebt Prognose wegen starker Nachfrage deutlich an

SMA Solar hat angesichts der starken Nachfrage aus dem asiatisch-pazifischen Raum seine bislang gedämpfte Jahresprognose angehoben. Der Umsatz dürfte 900 bis 950 Millionen Euro erreichen und damit um 70 bis zu 50 Millionen Euro höher ausfallen als zu Beginn des Jahres erwartet.

Comdirect wächst dank Onvista und gibt vorsichtigen Ausblick

Die Commerzbank-Tochter Comdirect ist im zweiten Quartal dank der Übernahme des Online-Brokers Onvista solide gewachsen. Das Ergebnis fiel allerdings deutlich geringer aus als im Vorjahr, weil der Direktbank damals ein Sonderertrag aus dem Verkauf von Visa Europe zugute kam.

Chef der insolventen Solarworld verliert seinen Vorstand

Der Vorstand von Solarworld hat bis auf CEO Frank Asbeck geschlossen seinen Rücktritt erklärt. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Solarworld AG durch das Amtsgericht Bonn hat Finanzchef Philipp Koecke erklärt, sein Vorstandsmandat sofort und fristlos niederzulegen, wie Solarworld mitteilte.

Keonys soll Softberatungshaus Cenit zu mehr Umsatz verhelfen

Die Cenit AG kommt nicht in Schwung. Auch im zweiten Quartal zeigten Gewinn und Auftragseingang nach unten. Einbußen hat der Anbieter von Beratungsleistungen für die digitale Transformation auch beim Umsatz verzeichnet. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz des Unternehmens aus Stuttgart um 3,5 Prozent auf 59,3 Millionen Euro.

Opel-Übernahme durch Peugeot vollzogen - neue Pläne in 100 Tagen

Der französische Autobauer PSA Peugeot Citroen hat die Übernahme der bisherigen GM-Marken Opel und Vauxhall abgeschlossen. Mit der Bündelung aller Stärken sollen Opel und Vauxhall in ein profitables Unternehmen verwandelt werden. Ziel sei es, bis zum Jahr 2020 wieder profitabel zu sein.

Strabag an Milliarden-Bahnprojekt in Großbritannien beteiligt

Der österreichische Baudienstleister Strabag ist mit Arbeiten an der neuen britischen Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke HS2 beauftragt worden. Innerhalb von 16 Monaten soll zunächst die Planung, Arbeitsvorbereitung und Kalkulation durchgeführt werden. Auf dieser Basis werde dann für die Bauausführungsphase ein Zielpreis festgelegt.

Ölkonzern BP schreibt auch im zweiten Quartal schwarze Zahlen

Der Ölkonzern BP hat auch im zweiten, wie bereits im ersten Quartal 2017, dank etwas höherer Ölpreise und geringerer Kosten einen Gewinn erzielt. Der Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten, eine Kennzahl die mit dem Nettogewinn bei den US-Wettbewerbern vergleichbar ist, betrug in den drei Monaten per Ende Juni 553 Millionen US-Dollar.

Sender HBO wurden bei Hackerangriff Programme gestohlen

Nun hat es auch HBO getroffen. Dem vor allem für die Serie "Game of Thrones" bekannten Sender wurden bei einem Hackerangriff Inhalte gestohlen, die unerlaubterweise ins Internet wanderten. In einem Schreiben an die Mitarbeiter bestätigte CEO Richard Plepler, dass jüngst geistiges Eigentum gestohlen worden sei, darunter einige Shows.

Sony hält nach Gewinnsprung an Prognose fest

Der japanische Elektronikkonzern Sony hat dank der hohen Nachfrage nach Bildsensoren für Smartphones sowie nach der Playstation 4, Software und Netzdiensten im ersten Geschäftsquartal überraschend mehr verdient und umgesetzt. Die Prognose für das Gesamtjahr hat weiter Bestand.

Honda erhöht nach starkem Auftaktquartal die Jahresprognose

Der japanische Autobauer Honda hat im ersten Geschäftsquartal von einem relativ schwachen Yen profitiert. Der Gewinn stieg zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres deutlich an. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen optimistischer. Aufgrund der schwachen Heimatwährung erwartet Honda für 2017/18 nun einen Umsatz von 14,5 Billionen Yen.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.