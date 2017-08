Am wichtigen Unterstützungsniveau bestehend aus dem gleitenden Durchschnitt EAM 50, sowie einer Horizontalunterstützung aus den letzten Monaten kann eine eindeutige Stabilisierung des ThyssenKrupp-Papiers ausgemacht werden und führt die Aktie womöglich in ein frisches Kaufsignal.

In der Analyse vom 17. Juli 2016: "ThyssenKrupp: Auf Pullback gefasst machen" wurde eine kurzfristige Korrektur favorisiert und trat auch in dem gewünschten Rahmen ein. Dabei scheiterte die Aktie von ThyssenKrupp wie erwartet mit einem nachhaltigen Ausbruch über das Niveau von 27,05 Euro und fiel zunächst in eine kurzfristige Konsolidierungsbewegung und auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie knapp auf das Unterstützungsniveau bei 24,69 Euro zurück. In diesem Bereich machen sich im heutigen Handel nun eindeutige Stabilisierungstendenzen bemerkbar, die im weiteren Verlauf aber wieder zu steigenden Kursnotierungen ...

