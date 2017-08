Vergangene Woche sprachen wir an diese Stelle schon einmal über die Anleihen der deutschen Autobauer. Diese sind bereits in der Vorwoche größtenteils massiv unter Abgabedruck geraten. Hat sich die Situation mittlerweile wieder beruhigt? Der Blick in den Rentenhandel an der Börse Stuttgart mit Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.