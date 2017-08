Vakuumgaren, Öfen mit 500 Grad, Fleischreifeschränke - Technik für Profiköche findet zunehmend Einzug in die Küchen von Amateuren. Mit dem nötigen Kleingeld kann sich jeder fühlen wie ein Sternekoch.

Wenn der Berliner Martin Zwick eine Pizza Vera Napoletana essen will, hat er die Qual der Wahl. Er kann nach Neapel reisen. Dort sitzt nicht nur das Konsortium "Associazione Verace Pizza Napoletana" und legt fest, welche Mehle für eine echte neapolitanische Pizza verwendet werden dürfen. Dort werden auch vor der L'Antica Pizzeria da Michele Nummern an die Wartenden ausgegeben, die entweder eine Margerita oder Marinara essen können.

Zwick könnte auch in die Pizzeria Standard Berlin fahren. Die hat sich, wie inzwischen mehrere Betriebe in Deutschland - etwa die Rheinland-Filialen von 485° oder das Pergola in Kaufbeuren - der speziellen Zubereitung der neapolitanischen Pizza verschrieben. Diese von der EU geschützte Variante beinhaltet unter anderem, dass die Pizza in einem Ofen mit bis zu 500 Grad Hitze binnen weniger als zwei Minuten gebacken wird.

Aber Zwick hat Ehrgeiz als Hobbykoch. Deshalb kauft er seit Ende 2016 öfter Holzpellets und geht in seinen Garten. Dort wirft er den Brennstoff in eine stählerne Kammer eines Gerätes, das aussieht wie eine futuristische Dampflok. Kaum größer als ein Bordtrolley heizt der Pizzaofen der Marke Uuni so weit auf, dass er Temperaturen erreicht, die jenseits allem liegen, was in Haushaltsöfen möglich ist. Der Traum von der Pizza wie in Italien - er wird greifbar. "Die Pizza ist einfach super", sagt Zwick, der daheim auf einem Gasherd kocht, aufwändige Speisen professionell anrichtet und mit seinen Künsten auch seine privaten Gäste beglückt. Sie essen bei ihm besser als in vielen Restaurants. Auch, weil Zwick nicht davor zurückscheut, für das optimale Ergebnis Technik der Profis einzusetzen.

Wie den 500-Grad-Ofen. 2012 stellte das Unternehmen Uuni aus Edinburgh ihren transportablen Pizzaofen auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter vor. Sie sammelten ausreichend Geld ein, um damit in Serie zu gehen. Inzwischen ist die dritte Version erschienen. Es ist ein weiteres Produkt, das ambitionierte Hobbyköche nutzen, um in den heimischen vier Wänden - oder dem Garten - das zu reproduzieren, was ansonsten nur Profis mit entsprechendem Equipment bewerkstelligen können.

Reifen, Dörren, Pürieren, Mixen, Brühen, Räuchern - für jede Zubereitung können heute Hobbyköche die passenden Geräte kaufen. Was dem Profi der Konvektormat in Schrankgröße, ist dem Laien der Dampfgarer als Einbaugerät. Was dem Betreiber einer Weinbar Zapfanlagen für hochwertige Flaschen ...

