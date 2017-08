Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-BIP steigt im 2. Quartal wie erwartet um 0,6 Prozent

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im zweiten Quartal 2017 etwas verstärkt. Wie Eurostat im Rahmen einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 (Vorquartal revidiert: 0,5) Prozent und lag um 2,1 (Vorquartal: 1,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Wachstumsraten von 0,6 und 2,1 Prozent prognostiziert. Basis war ein BIP-Wachstum von 0,6 Prozent im ersten Quartal gewesen, das Eurostat nun nach unten revidierte. Die nächste BIP-Schätzung wird am 16. August veröffentlicht.

Euroraum-Industrie-PMI im Juli leicht niedriger als erwartet

Die Aktivität im verarbeitenden Sektor des Euroraums ist im Juli etwas weniger stark als bisher angenommen gewachsen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 56,6 (Vormonat: 57,4) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (56,8) Punkte prognostiziert.

Saisonbereinigte Arbeitslosenzahl in Deutschland sinkt stärker als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im Juli aus saisonalen Gründen leicht zugenommen, ist aber in saisonbereinigter Betrachtung deutlicher als erwartet gesunken. Die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl ging gegenüber dem Vormonat um 9.000 zurück, während Volkswirte ein Minus von 5.500 prognostiziert hatten. Die bereinigte Quote blieb bei 5,7 Prozent. Unbereinigt nahm die Zahl der Arbeitslosen um 45.000 zu, die Quote stieg auf 5,6 (Vormonat: 5,5) Prozent.

Deutscher Industrie-PMI im Juli etwas schwächer als erwartet

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juli etwas weniger stark als bisher angenommen gewachsen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 58,1 (Vormonat: 59,6) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung genannten Werts von 58,3 prognostiziert.

Eurozone stützt Auftragseingang Maschinenbau im 1. Halbjahr

Der Auftragseingang des deutschen Maschinenbaus hat im ersten Halbjahr 2017 preisbereinigt um 4 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums gelegen. Wie der Branchenverband VDMA mitteilte, lag das vor allem an den Auftragseingängen aus dem Euroraum, die um 12 Prozent stiegen. Der Zuwachs aus den Ländern außerhalb des Euroraums betrug 3 Prozent, der aus dem Inland 1 Prozent.

Banken fragen weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 4,267 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 32 Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 3 Milliarden Euro weniger Liquidität - der Tender in der Vorwoche hatte ein Volumen von 7,350 Milliarden Euro. Das neue Geschäft mit Fälligkeit am 8. August 2017 wird am 2. August valutiert.

Druck auf Dobrindt und Kraftfahrtbundesamt steigt vor Diesel-Gipfel

Am Tag vor dem sogenannten Diesel-Forum erhöhen Opposition und Verbraucherschützer den Druck auf Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und das ihm unterstellte Kraftfahrtbundesamt. "Fahrverbotsminister Dobrindt sollte nicht nur von der 'verdammten Verantwortung' der Autoindustrie sprechen, sondern auch von seiner eigenen", kritisierte Grünen-Chef Cem Özdemir in der Rheinischen Post. Der Verkehrsminister habe zugesehen, wie mit der Autobranche die deutsche Leitindustrie ins Wanken gerate.

Außenminister Gabriel kündigt Widerstand gegen US-Sanktionen an

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Gegenmaßnahmen angekündigt, sollten die verschärften US-Sanktionen gegen Russland auch europäische Unternehmen treffen. "Gegen eine 'America First'-Industriepolitik unter dem Vorwand von Sanktionen werden wir uns wehren", betonte der SPD-Politiker.

Trump diktierte Sohn irreführendes Statement zu Russland-Kontakt - Zeitung

US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht der Washington Post persönlich seinem ältesten Sohn eine Stellungnahme diktiert, welche die Öffentlichkeit hinsichtlich seines Russland-Kontaktes zunächst in die Irre führte. Wie die Zeitung in ihrer Montagausgabe berichtete, formulierte Trump am 8. Juli an Bord der Air Force One auf dem Rückflug vom G20-Gipfel in Hamburg die Stellungnahme zu einem Treffen seines Sohnes im Juni 2016 mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja.

Neuer Mammutprozess zu Putschversuch in der Türkei begonnen

In der Türkei hat am Dienstag ein neuer Mammutprozess zu dem gescheiterten Militärputsch vor einem Jahr begonnen. Fast 500 mutmaßliche Putschisten sind vor einem Gericht bei Ankara des versuchten Sturzes von Präsident Recep Tayyip Erdogan angeklagt. Die Beschuldigten müssen sich speziell wegen der Ereignisse auf dem Luftwaffenstützpunkt Akinci verantworten, von dem aus der Putschversuch koordiniert worden sein soll.

De Maizière verteidigt Gesichtserkennung gegen Kritik von Datenschützern

Zum Start des Pilotprojekts zur Gesichtserkennung hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) das Verfahren gegen die Kritik von Datenschützern verteidigt. "Unsere öffentlichen Plätze müssen sicher sein", erklärte de Maizière in Berlin. Videoüberwachung leiste dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie abschrecke und bei der Aufklärung von Straftaten helfe. Außerdem stärke sie das Sicherheitsbefinden der Bürger.

23 Städte bewerben sich um Zuschlag für EU-Agenturen

Mehr als 20 Städte bewerben sich darum, neuer Standort für die EU-Bankenaufsicht (EBA) oder die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zu werden. Das teilte am Dienstag die EU-Kommission in Brüssel mit. Demnach gaben 19 Städte eine Bewerbung für die Arzneimittelbehörde ab, die knapp 900 Mitarbeiter hat. Acht Städte wollen künftig die Bankenaufsicht beherbergen, darunter Frankfurt am Main. Sie hat knapp 200 Mitarbeiter. Einige Städte bewarben sich für beide Agenturen.

In 41 Prozent aller Haushalte in Deutschland lebt nur eine Person

In rund 41 Prozent der Haushalte in Deutschland lebt nur eine Person - damit ist dieser Haushaltstyp der häufigste hierzulande. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, liegt der Anteil der Einpersonenhaushalte in Deutschland deutlich über dem EU-Durchschnitt von 33 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2016.

Indien gibt Tötung von führendem Rebellenkommandeur in Kaschmir bekannt

Bei einem nächtlichen Großeinsatz in der Krisenregion Kaschmir haben indische Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben einen führenden Rebellenkommandeur getötet. Indiens Polizei bezeichnete am Dienstag die Tötung von Abu Dajana, einem Führungsmitglied der muslimischen Gruppierung Lashkar-e-Taiba, als "großen Erfolg". Die in Pakistan ansässige Gruppierung kämpft gegen Indiens Vorherrschaft in der mehrheitlich muslimischen Himalaja-Region, Indien macht sie für zahlreiche Anschläge verantwortlich.

Deutschland baut neues Krankenhaus nach Erdbeben im italienischen Amatrice

Deutschland unterstützt den Wiederaufbau der vor einem Jahr durch ein Erdbeben zerstörten Stadt Amatrice in Italien mit 6 Millionen Euro. Mit den Mitteln des Bundesbauministeriums soll ein neues Krankenhaus in der verwüsteten Stadt errichtet werden. "Der deutsche Beitrag ist ein Zeichen der Freundschaft gegenüber Italien und den Bewohnern der Region", erklärte Baustaatssekretär Gunther Adler bei einem Besuch in Amatrice am Dienstag.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli 54,9 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli PROG: 55,4

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni war 54,8

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli 55,1

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli PROG: 54,9

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni war 54,2

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli 55,1

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli PROG: 55,4

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juni bei 55,2

THAILAND

Verbraucherpreise Juli +0,17% gg Vorjahr (PROG +0,3%)

Verbraucherpreise Juli -0,13% gg Vormonat (PROG -0,1%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +0,48% gg Vorjahr (PROG +0,4%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +0,08% gg Vormonat (PROG unverändert)

August 01, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

