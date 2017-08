SANTA CLARA, Kalifornien, USA, 1. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung auf dem Gebiet der Onkologie sowie von Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt die Markteinführung präklinischer Modelle für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) und rheumatoide Arthritis (RA) zur Unterstützung fundierter Entscheidungen bei der präklinischen Arzneimittelentwicklung bekannt. Diese Modelle bilden den Anfang zahlreicher Modelle, deren Einführung das Unternehmen im Rahmen seiner Verpflichtung plant, Forscher im Bereich der Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen zu unterstützen.

CrownBio hat mechanistisch verschiedene RA- und CED-Modelle entwickelt, um die präklinische Arzneimittelentwicklung voranzutreiben. Die Modelle wurden nach wissenschaftlichen Methoden entwickelt, um ähnliche klinische Merkmale hervorzurufen, wie sie bei Patienten mit diesen Erkrankungen beobachtet wurden. Diese Modelle bieten Wissenschaftlern im Bereich der präklinischen Arzneimittelforschung ideale Systeme für die Entwicklung von CED- und RA-Therapeutika.

Die CED-Modelle umfassen ein Modell der akuten Natrium-Dextransulfat-induzierten Colitis (DSS) und ein T-Zellentransfer-Modell, die CED-Symptome entwickeln, darunter Gewichtsverlust, Dickdarmverkürzung und damit verbundene Entzündungen des Darms. Die RA-Modelle beinhalten Kollagen-induzierte und Kollagen-Antikörper-induzierte Arthritis-Modelle, die die klinischen Merkmale von Arthritis, einschließlich geschwollener und entzündeter Gelenke, entwickeln.

"Millionen Patienten müssen die durch RA und CED verursachten Schmerzen und Beschwerden ertragen", sagte Laurie Heilmann, SVP Global Strategy, Marketing & Business Development. "Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Erforschung von Arzneimitteln zur Behandlung von Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen bietet unser Team unter der Leitung von Joel Tocker, Head of Inflammation, alle Voraussetzungen für die Entwicklung bestmöglicher Modelle, die die therapeutischen Fortschritte vorantreiben."

"CrownBio freut sich sehr darüber, die einzigartigen Vorteile unserer wissenschaftlichen Technologieplattform zur Erforschung von Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen zu erweitern", sagte Jean-Pierre Wery, Chief Executive Officer. "Wir freuen uns darauf, unser therapeutisches Portfolio in diesem Bereich auszubauen und wertvolle Erkenntnisse zu liefern, die neue Entdeckungen für die Arzneimittelentwicklung ermöglichen und uns dabei helfen, unser Ziel zu erreichen, Wissenschaft und Patienten miteinander zu verbinden."

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/)ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crown Bioscience Inc. via Globenewswire



Medienanfragen:Jody BarbeauCrown Bioscience Inc.marketing@crownbio.com