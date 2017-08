Köln (ots) - Altersarmut in Deutschland: Wenn die Rente nicht zum Leben reicht



Ihr ganzes Leben hat Gisela Quenstedt gearbeitet, doch ihre Rente reicht trotzdem nicht aus. Sie muss sich bei der Tafel mit notwendigen Lebensmitteln versorgen. Sie sammelt leere Flaschen, um über die Runden zu kommen. Sie fängt ihr Duschwasser in Eimern auf, um damit die Toilette zu spülen. Ihre Teebeutel benutzt die 68-Jährige bis zu sechs Mal, um Geld zu sparen. Und sie ist kein Einzelfall. Immer mehr Rentner leben in Deutschland am Rande des Existenzminimums. Für die große Sommerserie über soziale Gerechtigkeit war stern TV gemeinsam mit Ilka Bessin in Deutschland unterwegs - und hat Menschen getroffen, die in Altersarmut leben. Was das für die Betroffenen bedeutet und warum die Rente bei vielen nicht reicht - darüber spricht Steffen Hallaschka am Mittwochabend bei stern TV mit Gisela Quenstedt, dem früheren Bundesarbeitsminister Norbert Blüm und Ilka Bessin, die als "Cindy aus Marzahn" Fernsehkarriere machte.



Konfektionsgrößen im Test: Warum einer Frau von 36 bis 42 alles passen kann



Welche Frau kennt das nicht: Egal ob beim Online-Shopping oder im Geschäft nebenan - je nach Marke und Hersteller fallen Klamotten sehr unterschiedlich aus. Mal passt eine Hose in 38 perfekt, dann aber sitzt die 42 wie angegossen. Und das hat einen einfachen Grund: Zwar gibt es eine Richtschnur für die Festlegung der deutschen Konfektionsgrößen. Aber: "Diese Größentabellen sind nicht verpflichtend", weiß Simone Morlock vom Textilforschungsinstitut Hohenstein. Was das für den Verbraucher bedeutet - stern TV hat es überprüft und dafür zwei Frauen auf Shoppingtour geschickt. Das Ergebnis: Mittwochabend bei stern TV.



Wer hat das Zeug zum Supermodel? Teil zwei der großen stern TV-Sommerserie



Von der Straße auf den Catwalk - ist das wirklich möglich? Das stern TV-Model-Experiment geht in die nächste Runde. Im Mittelpunkt diese Woche: sechs vielversprechende Nachwuchsmodels, alle entdeckt auf den Straßen Hamburgs. Doch halten die jungen Talente auch, was sie auf den ersten Blick versprechen? stern TV hat die Neuentdeckungen von Modelscout Yannis Nikolaou bei einem ersten Probe-Shooting begleitet. Wer beweist auch vor der Kamera Potential? Und wer bleibt unterwegs auf der Strecke? Teil zwei der großen Sommerserie: Mittwochabend bei stern TV.



Erst Mama, dann Papa: Wenn Eltern ihr Geschlecht verändern



Auf den ersten Blick unterscheiden sich Lukas Schuler und seine 18-jährige Tochter Lisa nicht von anderen Vätern und Töchtern. Doch: Lukas Schuler war früher eine Frau - und hat Lisa auf die Welt gebracht. Erst als das Mädchen in die Schule kam, wurde aus ihrer Mutter Nadine der Vater Lukas - keine einfache Situation für Lisa, die sich manchmal gewünscht hat "auch wieder eine Mama zu haben anstatt nur zwei Papas." Doch Lisa hat auch erlebt, wie sehr Lukas Schuler seinen weiblichen Körper hasste und sich deshalb regelmäßig selbst verletzte. stern TV hat Lukas Schuler und seine Tochter auch in dieser schwierigen Zeit mit der Kamera begleitet. Über die Wandlung von einer Frau zum Mann und eine besondere Vater-Tochter-Beziehung sprechen Lukas Schuler und seine Tochter Lisa Zwillich Mittwochabend bei stern TV.



Mehr als ein Beruf: Wie Stephanie Madaus zur Pferdeflüsterin wurde



Wer Stephanie Madaus bei ihrer Arbeit beobachtet, merkt schnell, dass sie mehr ist als eine gewöhnliche Pferdetrainerin. Die gebürtige Kölnerin, die seit etwas mehr als einem Jahr ein Trainingszentrum im brandenburgischen Schöbendorf betreibt, hat eine besondere Beziehung zu den Tieren. Sie trainiert die Pferde absolut gewaltfrei, versteht ihre Sprache und schafft es so, sie zu besänftigen. "Pferde sind alles für mich, sie sind meine Familie, mein Leben", sagt Stephanie Madaus, die die Methode des gewaltfreien Reitens bei dem weltberühmten Pferdeflüsterer Monty Roberts aus den USA gelernt hat. stern TV hat die Ausnahmetrainerin auf ihrer Ranch besucht. Über ihre Arbeit und wie sie in den Besitz eines der weltbesten Westernpferde gekommen ist - darüber spricht Stephanie Madaus am Mittwochabend bei stern TV. Außerdem zu Gast im Studio: Westernreiter und Vize-Europameister Grischa Ludwig.



