Cennox, der weltweite Anbieter von Bankenlösungen, hat die erfolgreiche Akquisition der europäischen Sparte von 3SI Security Systems abgeschlossen. Die Transaktion, die am 30[.] Juni 2017 unterzeichnet wurde, wird es Cennox ermöglichen, seinen europäischen Kunden weitergehende Unterstützung zu bieten. Die Akquisition folgt fast zwei Jahre nach Abschluss der äußerst erfolgreichen exklusiven Vertriebshändlervereinbarung mit 3SI für Großbritannien und Irland, die im Oktober 2015 begann.



Cennox ist äußerst aktiv auf dem Gebiet der Sicherheit und unterstützt viele Banken auf der ganzen Welt, die ein breites Portfolio an Sicherheitslösungen einsetzen, von denen einige von 3SI geliefert und andere von Cennox entworfen und eigens hergestellt wurden. Mit einer herausragenden Präsenz auf vielen Branchenkonferenzen und Messen hat sich Cennox eine führende Position bei der Bereitstellung einer unglaublichen Reihe von Sicherheitslösungen erarbeitet, vor allem im Bereich der Geldautomaten. Die neue Akquisition bildet eine weit reichende Stärkung bei der Ausdehnung des Unternehmens in Europa und beschert Kunden ein breiteres Angebot an Bank- und Dienstleistungsangeboten.



"Cennox hat eine hervorragende Arbeitsbeziehung mit 3SI genossen. Unsere Akquisition der europäischen Sparte von 3SI Security Systems ist auch eine gute Neuigkeit für unsere neuen Kollegen und Kunden in ganz Europa, die bereits auf diese Produkte zugreifen. Cennox wird für den Abschluss eines reibungslosen nahtlosen Übergangs sorgen, ehe unsere Kunden mit dem vollen Umfang des Produkt- und Dienstleistungsangebots von Cennox in Berührung kommen."



Clive Nation, CEO von Cennox.



Die Akquisition sieht mit sofortiger Wirkung die Integration aller europäischen 3SI-Mitarbeiter in die Cennox Group vor. Die Transaktion stellt zudem die Brüsseler Unternehmenszentrale und die unterstützende Infrastruktur unter die Obhut von Cennox. Dies sorgt für einen schnellen und nahtlosen Übergang ohne Betriebsunterbrechung und ermöglicht es den Teams von 3SI Security Europe, ihre bisherige fantastische Arbeit fortzusetzen.



INFORMATIONEN ZU CENNOX: Cennox ist ein Branchenführer und bietet eine breite Auswahl an Lösungen für weltweit führende Banken, Retail- und kommerzielle Institutionen. Die Dienstleistungen umfassen Sicherheitsprodukte, ATM-Hardware, Bereitstellung von Teilen und Software, Filialentransformation, Beschilderung und Branding sowie umfangreiche Kundendienst-Lösungen. Cennox ist ein weltweit anerkannter Wegbereiter der Branche, der über Betriebe auf sechs Kontinenten und Zentralbüros in Großbritannien und den USA mit über 600 Mitarbeitern verfügt.



Cennox wurde von der Sunday Times als eines der FAST TRACK 200-Unternehmen eingestuft. Diese Rangliste enthält die Top 200 der am schnellsten wachsenden britischen Unternehmen im internationalen Vertrieb über zwei Jahre. Darüber hinaus ist Cennox in den vergangenen zwei Jahren auch unter den Top 100 der am schnellsten wachsenden britischen Unternehmen auf der von Virgin gesponserten FAST TRACK 100-Rangliste aufgeführt worden.



