- Statistisch gesehen entstehen in den Sommermonaten die meisten Handyschäden - Diebstahl und Flüssigkeitsschäden verursachen die teuersten Schäden - Hausratversicherung und Garantie/Gewährleistung greifen nicht - Smartphone-Versicherung empfiehlt sich insbesondere bei hochwertigen und teuren Geräten



Plötzliches Gewitter, Junge mit Wasserpistole, sengende Hitze, sonnencremige Hände am Strand, Taschendiebe in der City: Im Sommer lauern immer und überall Gefahren für das Smartphone. Kein Wunder, dass statistisch gesehen in den heißen Monaten des Jahres die meisten Handyschäden entstehen. Darauf weist der Versicherer Wertgarantie hin. Insbesondere Besitzer von hochwertigen Smartphones sollten über eine Versicherung nachdenken.



Dabei ist Schaden nicht gleich Schaden. Ein Displaybruch ist zwar der häufigste Fall - nicht aber der teuerste. "Am meisten belastet wird der Geldbeutel von Smartphone-Besitzern bei Diebstahl oder durch Flüssigkeitsschäden. Die klassischen Urlaubsmonate liegen bei solchen teuren Schäden deutlich über den Nicht-Sommermonaten", sagt Konrad Lehmann, Vorstand der Wertgarantie. Der Versicherer empfiehlt gerade für die Sommermonate und die Urlaubszeit, sein Gerät zu versichern.



Im Sommer ist das Smartphone besonders gefährdet



Im Sommer sind die Menschen besonders aktiv und viel unterwegs. Sei es auf dem Ausflug zum Baggersee, beim Wandern in den Bergen oder beim Urlaub im Ausland. Taschendiebe in Tourismusregionen haben es gezielt auf hochwertige und teure Handys abgesehen. Ist das Smartphone gestohlen oder kaputt, wird ein unbeschwerter Urlaub schnell zum Desaster. Auch das Wetter ist im Sommer kaum vorhersehbar. Ein plötzliches Gewitter mit Platzregen setzt dem Handy stark zu. Und einmal nicht aufgepasst, schmort das Smartphone in der prallen Sonne regelrecht dahin. Die meisten Schäden sind in der Regel weder über die Hausratversicherung noch über die Herstellergarantie oder die Gewährleistung des Mobilfunkanbieters abgesichert. Eine Handyversicherung lohnt sich daher für viele Smartphone-Besitzer - aber nicht für alle.



Vielreisende, Eltern und Aktive mit teuren Handys sollten über Versicherung nachdenken



Es gibt Risikogruppen, die eine Investition in den Schutz ihres Smartphone durchrechnen sollten. Insbesondere für aktive, mobile und vielreisende Menschen mit teuren und hochwertigen Smartphones bietet sich eine Handyversicherung an. Auch wer kleine Kinder hat, die gerne mit dem Handy oder Tablet jonglieren, sollten die Kosten für eine Geräteversicherung mit Schutz vor Displaybruch durchkalkulieren. Denn über 50 Prozent aller bei Wertgarantie gemeldeten Schäden am Tablet werden durch Kinder verursacht.



Weitere Risikogruppen sind Sportler und Outdoor-Begeisterte. Hier ist die Gefahr teurer Reparaturen am größten. "Reparaturen moderner Smartphones können leicht mehrere Hundert Euro kosten. Entsprechend empfiehlt sich eine Handyversicherung gerade für neue und hochpreisige Modelle", sagt Lehmann.



Im Schadenfall ist Schnelligkeit und Qualität für Kunden wichtig



Handyversicherungen liegen im Trend. Mehrere Millionen Deutsche versichern ihr Smartphone bereits gegen Displaybruch, Flüssigkeitsschäden, technische Defekte, Diebstahl und Raub, Verschleiß, fahrlässiges Handeln sowie Wetterschäden. Wertgarantie mit Sitz in Hannover bietet seit 1963 maßgeschneiderte Versicherungen und Garantie-Dienstleistungen für privat und beruflich genutzte elektronische Geräte vom Smartphone über Smart TV bis Smart Home. Als unabhängiges Unternehmen mit kompetenten Partnern in einer starken Unternehmensgruppe gewährleistet Wertgarantie schnelle und unkomplizierte Hilfe im Schadenfall. Aktuell nutzen rund 5 Millionen Kunden europaweit die Versicherungsangebote der Unternehmensgruppe, die alleine in Deutschland an über 3.000 Standorten des beratungsstarken und qualifizierten Elektro-Fachhandels zu finden sind. Hier schätzt der Kunde die persönliche Nähe und eine hohe Servicekompetenz.



sofortschutz.net ist ein Online-Service von Wertgarantie und bietet Handyversicherungen, Tabletversicherungen und Smartwatchversicherungen sowie Laptop- und PC-Versicherungen mit wenigen Klicks oder per App an. Als Focus Money-Testsieger wurde sofortschutz.net zum zweiten Mal in Folge für die höchste Weiterempfehlungsrate von Kunden ausgezeichnet (Ausgabe 28/2016 und Ausgabe 27/2017). Wertgarantie verfügt neben diesem 24/7-Service über ein starkes Fachhändler-Netzwerk mit exzellentem und umfassendem Service und eine flexible und schnelle Schadensabwicklung von überall aus. Der Versicherer wurde bereits zum dritten Mal vom TÜV Rheinland, zuletzt mit der Note 1,7, bei der Kundenzufriedenheit ausgezeichnet.



"Bei uns gibt es keine versteckten Einschränkungen im Versicherungsschutz: Einige Versicherungen schreiben zum Beispiel vor, wie man sein Handy mitzuführen und zu verwahren hat. Auch greift bei vielen der Versicherungsschutz bei großen Menschenansammlungen und auf belebten Plätzen nicht. Alles Fälle, die vor allem im Sommer von Bedeutung sind. Wertgarantie bietet Verbrauchern umfassenden Schutz für ihr Smartphone und schnelle, unbürokratische Hilfe, wenn es darauf ankommt", so Lehmann.



