Köln (ots) -



- Studenten auf der ganzen Welt bewerten Ford als attraktiven Arbeitgeber



- Ford unter den Top 12-Arbeitgebern bei den zukünftigen Ingenieuren sowie unter den Top 50 bei den zukünftigen Führungskräften



- Mehr als 294.000 Studenten nahmen weltweit an der jährlichen Umfrage des Universum-Instituts teil



Ford gehört zu den weltweit attraktivsten Arbeitgebern, dies geht aus der "Talent Survey 2017" hervor. Befragt wurden Studierende rund um den Globus. Bei der jährlich durchgeführten "Talent Survey" des internationalen Universum-Instituts geben Studenten Auskunft darüber, was ihnen bei der Arbeitgeberwahl und in Bezug auf ihre Karriere wichtig ist, welcher Karrieretyp sie sind und welche Unternehmen am besten zu ihnen passen. In diesem Jahr zählte Ford bei den Befragten zu den 12 Top-Unternehmen.



"Wir sind bestrebt, Ford zu einem großartigen Arbeitgeber zu machen. Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um genau jene Talente für uns zu gewinnen, die wir als Unternehmen brauchen", sagte Peter Godsell, Vice President, Human Resources, Ford of Europe, Middle East and Africa.



In diesem Jahr nahmen mehr als 294.000 Studenten aus den zwölf größten Volkswirtschaften der Welt an der jährlichen Umfrage des Universum-Instituts teil. Die Studie bewertet Unternehmen auf der Grundlage von zahlreichen Eigenschaften, darunter ein kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld, Innovation, Förderung von Entwicklung und berufliche Chancen. Unter den Wirtschaftsstudenten rangiert Ford auf Platz 42. Detaillierte Informationen zur "Talent Survey 2017" erhalten Sie im Internet unter: http://bit.ly/WMAE2017



"Unsere Rangliste spiegelt wider, wie stark eine Arbeitgebermarke weltweit wahrgenommen wird und wie sehr sich die Unternehmen um die Gewinnung von Nachwuchskräften bemühen", sagte Petter Nylander, Global CEO, Universum Group. "In diesem Jahr verzeichnen wir eine vielfältige Arbeitgeberliste mit neuen Branchen wie E-Commerce, während etablierte Sektoren wie etwa die Energiewirtschaft bei der neuen Studenten-Generation an Boden verloren haben".



Bilder können kostenlos heruntergeladen werden unter:



http://ots.de/Ifx7x



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2



Kontakt: Ute Mundolf Ford-Werke GmbH Telefon 0221/90-17504 umundolf@ford.com