Warren Buffett ist wahrscheinlich der größte Investor unserer Generation. Seit den 1950er Jahren hat Buffett aus weniger als 10.000 US-Dollar fast 74 Milliarden US-Dollar gemacht. Heute wäre er aber fast 100 Milliarden US-Dollar wert, wenn er in den letzten zehn Jahren nichts so ein Philanthrop gewesen wäre und 27,5 Milliarden US-Dollar seines Wohlstandes an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen verschenkt hätte.



Das Einzigartige an seiner Strategie ist die Simplizität: große Unternehmen mit klarem Wettbewerbsvorteil kaufen und langfristig halten. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) hält seit Ende der 80er Aktien von Wells Fargo und Coca-Cola. Diese Marken sind auf der ganzen Welt bekannt und ...

