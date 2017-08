Zu den Forderungen der Seveso-III-Richtline gehört auch, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass zwischen Störfallbetrieben auf der einen und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten, Erholungsgebieten und Hauptverkehrswegen auf der anderen Seite ein angemessener Sicherheitsabstand gewahrt bleibt. Diese Verpflichtung galt bereits seit 1997 (vorher: Art. 12 der Seveso-II-Richtlinie 96/82/EG).

Deutschland hatte das aber defizitär umgesetzt und zwar alleine in dem bauplanungsrechtlichen Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG. Danach sind bei raumbedeutsamen Planungen und bei Maßnahmen die Flächen einander so zuzuordnen, dass schwere Unfälle möglichst vermieden werden. Dies hat das BVerwG als Abwägungsdirektive bzw. als Optimierungsgebot gewertet. Im Jahr 2011 hat dann der EuGH im Urteil vom 15.09.2011 im Fall Mücksch (Rs. C53/10) und ihm folgend das BVerwG im Urteil vom 20.12.2012 (4 C 11.11) entschieden, dass das Erfordernis der Wahrung angemessener Sicherheitsabstände immer dann im jeweiligen Genehmigungsverfahren zu behandeln ist, soweit es noch nicht auf der Ebene der Bauleitplanung abgearbeitet wurde. Da es nur wenige Bebauungspläne gibt, bei denen das Abstandsthema behandelt worden wäre, wird die Einhaltung angemessener Sicherheitsabständen nun de facto nicht nur in jedem Genehmigungsverfahren, bei dem es um die Störfallanlagen selbst geht, geprüft, sondern auch bei Projekten, die in der Nachbarschaft solcher Anlagen realisiert werden sollen. Am Erfordernis der Einhaltung angemessener Sicherheitsabstände können Genehmigungen scheitern.

Bislang fehlen Kriterien, wie Abstände ermittelt werden sollen

Da der Gesetzgeber bislang keine Kriterien aufgestellt hat, wie die Abstände konkret ermittelt werden und unter welchen Voraussetzungen sie unterschritten werden dürfen, herrscht große Rechtsunsicherheit. Genehmigungsverfahren geraten ins Stocken, insbesondere wenn nun Baubehörden, die mit dem Störfallrecht bislang keine Erfahrungen sammeln konnten, über die Einhaltung der angemessenen Sicherheitsabstände entscheiden müssen.

Rechtstatsächlich wird das Problem derzeit auf Gutachter abgewälzt, die im Rahmen sog. KAS-18-Gutachten Aussagen dazu treffen sollen. KAS-18 steht für die Arbeitshilfe der Kommission für Anlagensicherheit, die in dem Leitfaden Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten i.S.v. § 50 BImSchG gibt. Ergänzt wird der Leitfaden durch den Leitfaden KAS-33. Dieser Rechtszustand wird noch so lange andauern bis die geplante "TA Abstand" in Kraft treten wird.

Auch Industrieparks werden in vielerlei Hinsicht mit dem Thema der angemessenen Sicherheitsabstände konfrontiert. Hier besteht zum einen das Problem, dass Betriebsbereiche unterschiedlicher Betreiber sehr eng beieinander liegen, so dass sich deren Einwirkungsbereiche überlagern, und dass nahezu jeder Industriepark Wohngebiete in direkter Nachbarschaft hat.

Angemessene Sicherheitsabstände innerhalb des Industrieparks?

