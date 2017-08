Simone Peter reagiert mit Ablehnung auf den Vorschlag von Niedersachsens Innenminister Pistorius. Rechtsfreie Auffanglager für Flüchtlinge in Libyen seien keine Lösung. Vielmehr sollte es um sichere Fluchtwege gehen.

Grünen-Vorsitzende Simone Peter lehnt Auffanglager für Flüchtlinge in Libyen ab. Dort stünden Menschenrechtsverletzungen auf der Tagesordnung, begründete sie am Dienstag in Berlin. "Libysche Lager sind keine Schutzräume, es sind Fluchtgründe." Nach den Worten von Peter berichten Nichtregierungsorganisationen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...