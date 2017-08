London (ots/PRNewswire) -



Wie Adtech-Akteure von den neuen verbesserten Geräteinformationslösungen von 51Degrees profitieren können



Bestätigung der Spitzenposition im Bereich Geräteinformationen



51Degrees, der Top-Spezialist für Geräteinformationen, gab heute den öffentlichen Probeeinsatz seines neuen Geräteerkennungsalgorithmus bekannt. Er bietet Leistungssteigerungen mit schnelleren Erkennungen pro Sekunde und reduzierte Speicheranforderungen im Vergleich zu anderen hochleistungsfähigen Algorithmen, wodurch 51Degrees sein Position als der führende Anbieter von Geräteinformationen zementiert.



Der neue Algorithmus erzielt:



- mehr als 22 Millionen Erkennungen pro Sekunde - >3-mal schneller als andere Lösungen* - branchenführende Genauigkeit von mehr als 99,9 % - Hauptspeicheranforderung von vollständig initialisierten 114 MB - 25 % der Speichernutzung von Wettbewerbern - Speicher-Overhead von nur 1 MB mit Zwischenspeicherung - beinhaltet mehr als 43.658 einzigartige aktive globale Hardware-Modelle - 739.877 verfolgte Gerätekombinationen von Hardware, Betriebssystem und Browser - baut auf der patentierten Technologie von 51Degrees auf



Für Demand Side Platforms (DSPs) und Ad-Börsen zählt jeder Bruchteil einer Millisekunde bei der Entscheidung, wann auf Werbegelegenheiten reagiert werden sollte.



Um überzeugende und profitable Werbeanzeigen bereitstellen zu können, benötigen Adtech-Unternehmen, die Echtzeit-Auktionsplattformen betreiben, genaue Informationen über die Geräte und Browser von Endnutzern. Da Header-Auktionen an Bedeutung gewinnen, ist die Fähigkeit, zuverlässige Geräteinformationen schnell bereitzustellen, wichtiger als jemals zuvor. Langsam zu sein oder eine fehlgeschlagene Auktion beeinträchtigt die Gewinnspanne.



Der verbesserte Algorithmus von 51Degrees baut auf existierenden patentierten Techniken auf, um Gerätesignaturen zu erstellen, die schneller in Echtzeit bewertet werden können, ohne ihre marktführende Genauigkeit oder Abdeckung zu beeinträchtigen. Die Verbesserung kann für Entwickler einfach bereitgestellt werden, da sie die gleiche Schnittstelle wie bestehende APIs verwendet.



Für Unternehmen, die mehrere Milliarden von Werbeevents pro Tag verarbeiten, wird sich diese Verbesserung direkt in Kostenersparnissen und Gewinn im Vergleich zu alten Lösungen auf Basis regulärer Ausdruckszeichen niederschlagen, selbst wenn diese mit optimierter Zwischenspeichertechnologie ausgestattet sind. Kompakte Dateien reduzieren den Speicherverbrauch, was bedeutet, dass kleinere und billigere Virtual-Machine-Instanzen eingesetzt werden können. Dies ist ein erheblicher Vorteil für Unternehmen mit Tausenden von Cloud-Server-Instanzen.



James Rosewell, CEO und Gründer von 51Degrees, sagte: "51Degrees hat schnell die Performance-Anforderungen für serverseitige Header-Auktionen und das Wachstum von programmatischer Werbung erkannt. "Im Verlauf des letzten Jahres haben wir den Geräteerkennungsprozess von Grund auf überarbeitet, um die spezifischen Anforderungen von Adtech-Kunden zu erfüllen. Ich freue mich sehr, dass wir diese Entwicklung jetzt Kunden und Interessenten in einem Probeeinsatz präsentieren können. Jedes Unternehmen, das reguläre Ausdruckstechniken mit XML- oder JASON-Dateien verwendet, sollte bei diesem kostenlosen Probeeinsatz mitmachen und selbst erleben, welche Verbesserungen 51Degrees bei Performance, Genauigkeit und Breite erzielt. Sie werden nicht enttäuscht sein."



Rosewell fügt hinzu: "In diesem Jahr alleine haben wir 202.418 Gerätekombinationen zu unserer Datenbank hinzugefügt, die für bestehende Anbieter eine große Herausforderung dargestellt haben, da sie einen Kompromiss bei entweder der Breite oder der Performance der Geräte eingehen mussten.** 2017 ist das Jahr, in dem Sie Ihren Anbieter von Geräteinformationen neu bewerten sollten, da die Technologie enorme Fortschritte gemacht hat, seit 51Degrees 2011 in den Markt eingetreten ist."



Über 51Degrees



51Degrees ist das einzige Unternehmen für Open-Source-Geräteerkennung, das in diesem Jahrzehnt für das nächste Jahrzehnt entwickelt wurde. Zukunftssicher durch innovative patentierte Technologie, ermöglichen es seine kostengünstigen, risikofreien Geräteerkennungslösungen kundenorientierten Unternehmen, ein hervorragendes Weberlebnis zu kreieren.



Das Unternehmen verfügt bereits über ein Portfolio von bewilligten Patenten für Geräteerkennung in Europa und in den USA und das Patent für den neuen hochleistungsfähigen Algorithmus wurde angemeldet. Seine Fähigkeit, noch schnellere Ergebnisse mit mehr als 99,9 % Genauigkeit zu liefern, zeigt, dass 51Degrees eindeutig wegweisend für die Innovation von Geräteinformationen ist. Zu den anderen bemerkenswerten Branchenneuheiten zählen: Unterstützung von nativen Apps, Performance- und Genauigkeitsmeilensteine, Einbeziehung von Preisinformationen, Daten zu Datum und Softwarestatus und die einfache Identifizierung von datenminimierenden Browsern wie Opera oder UB Browser. Lesen Sie hier (https://51degrees.com/about-us/industry-firsts) über weitere Weltneuheiten.



51Degrees hat seinen Unternehmenssitz in Reading, Vereinigtes Königreich. Mehr als 1,5 Millionen Websites, darunter von globalen Unternehmen wie eBay, AdYouLike, Sizmek, Tonic, Adform und Dstillery, erhalten bereits kritische Geräteinformationen von 51Degrees wie etwa Größe, Modell, Anbieter, Preis, Alter, Videounterstützung und Gerätetyp.



* Getestet mit Dual 2,2 GHz Intel Xeon E5-2660 v2 10 Core CPU Windows Server 2012 mit einmaliger zufälliger Auswahl von 10 Millionen realen End-Systemteilen. Weitere Details erhalten Sie auf dem Performance-Blog (https://51degrees.com/blog/51Degrees-More-Than-Three-Times-Faster) von 51Degrees.



** Bezieht sich auf die Anzahl von Gerätekombinationen, die vom 1. Januar 2017 bis zum 28. Juli 2017 hinzugefügt wurden



