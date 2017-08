Der Konjunkturaufschwung hat im Juli vor allem die Arbeitslosenzahlen am Bau und in der Industrie sinken lassen. Davon profitierten vor allem Männer. Stark rückläufig waren die Zahlen auch in Tirol und der Steiermark. Deutlich steigende Arbeitslosenzahlen gab es hingegen bei Akademikern, Älteren, Ausländern, Langzeitarbeitslosen ...

