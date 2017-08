HEIDELBERG (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen zweiten Quartal verspricht der Baustoffkonzern HeidelbergCement Besserung. Schlechtes Wetter, Feiertage und höhere Energiekosten hatten das Ergebnis belastet. Hinzu kam ein scharfer Wettbewerb in Indonesien, Thailand und Ghana. Deutlich besser lief es für das im Dax notierte Unternehmen hingegen in Nordeuropa und auf dem Heimatmarkt. Insgesamt zeigte sich Unternehmenschef Bernd Scheifele weiterhin zuversichtlich für das Gesamtjahr. "Wir sehen einen klaren Aufwärtstrend seit Ostern und erwarten eine deutlich stärkere Entwicklung für das zweite Halbjahr", sagte er bei Vorlage der Zahlen am Dienstag. Die Ziele für 2017 bestätigte er.

Nachdem die Aktien des Baustoffkonzerns zunächst um bis zu 2 Prozent abgesackt waren, überwog zuletzt wieder die Hoffnung auf bessere Zeiten: Die Anteilsscheine stiegen bis zum Nachmittag um 1,25 Prozent auf 84,87 Euro. HeidelbergCement habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, auch mit einigen unerwarteten Einmalbelastungen, schrieb Analyst Phil Roseberg von dem US-Analysehaus Bernstein Research in einer Studie. Andererseits habe das Management über eine gute Geschäftsentwicklung seit Mai berichtet und sich optimistisch zum zweiten Halbjahr geäußert.

UNSICHERHEITEN BELASTEN US-GESCHÄFT

Zuversichtlich zeigte sich Scheifele vor allem für das Europa-Geschäft. In Schweden und Deutschland profitiert HeidelbergCement momentan von einem Bauboom. Auch in Frankreich, Spanien und Italien kämen die Märkte wieder zurück. Die Unsicherheit wegen des Brexit belastete hingegen das Geschäft in Großbritannien.

Auch die Erwartungen für das US-Geschäft schraubte Scheifele etwas zurück. Die Unsicherheit der Wirtschaft unter der Regierung des neuen Präsidenten Donald Trump würde die US-Baukonjunktur belasten, sagte Scheifele. Das Wirtschaftswachstum habe sich etwas abgeschwächt. "Die ganze Euphorie nach der Wahl, die stark auf Infrastruktur und die Steuerreform gebaut war, ist in den ersten Monaten 2017 rausgegangen."

Für das laufende Jahr erwartet Scheifele für das US-Geschäft nun einen Anstieg beim operativen Ergebnis von maximal 120 Millionen Euro. Bei der Vorlage der Gesamtjahreszahlen 2016 im März war er noch von mindestens 150 Millionen Euro mehr als im Vorjahr ausgegangen. 2016 hätte sich das US-Ergebnis um 155 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

INFRASTRUKTUR-PROJEKTE IN DER TÜRKEI

Sorgen macht Scheifele auch die politische Situation in der Türkei, wo HeidelbergCement an einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem türkischen Baustoffkonzern Akcansa beteiligt ist. Derzeit kurbele die Türkei die Wirtschaft mit Projekten wie etwa einem neuen Flughafen in Istanbul und Tunnel durch den Bosporus an, sagte Scheifele. Das treibe auch die Nachfrage nach Baustoffen an, sagte Scheifele.

Die türkische Regierung habe nach Berichten über eine schwarze Liste mit deutschen Unternehmen, die angeblich unter Terrorverdacht standen, versucht, die deutschen Firmenvertreter zu beruhigen und bei einem Empfang um Vertrauen geworben.

REGENFÄLLE IN KALIFORNIEN BREMSEN

Der Umsatz legte im zweiten Quartal mit 4,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent zu. Während HeidelbergCement von einer guten Nachfrage in Nordeuropa und Deutschland profitierte, bremsten Produktionsausfälle in Kalifornien und Projektverzögerungen in Großbritannien den Zuwachs. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging pro forma um ein Prozent auf 964 Millionen Euro zurück. Damit schnitt HeidelbergCement schlechter ab als Experten erwartet hatten.

Unter dem Strich blieb ein für die Aktionäre anrechenbarer Gewinn von 358 Millionen Euro. Das waren 12 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dazu beigetragen haben neben geringeren Finanzierungskosten auch Synergien aus der Italcementi-Übernahme. HeidelbergCement hatte den italienischen Konkurrenten im dritten Quartal 2016 für rund 3,7 Milliarden Euro übernommen.

KONKURRENT HAT SCHON ZAHLEN VORLEGT

Die beiden Konkurrenten LafargeHolcim und Cemex präsentierten bereits ihre Quartalszahlen. Für den Schweizer Zementriesen liefen die Geschäfte in den USA, Mexiko, Nigeria und Südamerika besser, Überkapazitäten machten dem Unternehmen hingegen in Teilen von Asien zu schaffen. Bei Cemex drückte vor allem das schwächere Kolumbien-Geschäft auf die Bilanz./mne/das/stb

