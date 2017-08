Mainz (ots) -



Sperrfrist: 01.08.2017 13:05 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Der Landkreistag kritisiert die Landesregierung wegen der schleppenden Kostenerstattung für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Dazu sei das Land verpflichtet. So schulde die Landesregierung den Kreisen aktuell dafür etwa 40 Millionen Euro, sagte der geschäftsführende Direktor Burkhard Müller (SPD). Besonders stark betroffen ist der Rhein-Hunsrück-Kreis. Dessen Landrat Marlon Bröhr (CDU) sagte dem SWR: Er erwarte, dass das Land nun zügig diese gesetzlich vorgeschriebenen Zahlungen leiste. Dem Kreis fehlten dadurch aktuell etwa 3 Millionen Euro. Das sei "weit weg von in Ordnung", so Bröhr. Handwerker bezahle man ja auch, wenn man sie bestelle. Derzeit werden in Rheinland-Pfalz etwa 2900 unbegleitete minderjährige Ausländer betreut.



Zitate gegen Quellenangabe "SWR" frei.



Mehr zum Thema heute, 1. August, in den Sendungen von "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" im SWR Fernsehen.



Pressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293, wolf-guenther.gerlach@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2