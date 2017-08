NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Dow-Jones-Index könnte somit auf ein neues Allzeithoch steigen. Von rundum freundlichen Vorgaben berichten Teilnehmer. In Asien und Europa sind Aktien gefragt, wobei vor allem die starken Rohstoffpreise und gute Unternehmenszahlen die Kauflaune befördern. "Aktien bewegen sich in einem von Quartalsergebnissen getriebenen Markt, und die Überraschungen liegen auf der positiven Seite", sagt Chefaktienstratege Terry Sandven von U.S. Bank Wealth Management.

Ein freundliches Signal kommt am Dienstag zum Beispiel vom Ölgiganten BP, der wieder zur Profitabilität zurückgekehrt ist, was den Öl- und Gassektor in Europa um 1,4 Prozent treibt. Neben den Unternehmensberichten haben auch Konjunkturdaten überzeugt, so die Einkaufsmanagerindizes in China am Montag und Dienstag. Vorbörsliche Daten zu den Ausgaben und Einkommen in den USA wiesen eine etwas stärkere Steigerung aus als erwartet worden war. Nach Börsenstart folgen noch Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und Bauausgaben. Besonders spannend wird es dann nochmals nach Börsenschluss, wenn der Technologiegigant Apple seinen Quartalsbericht vorlegt.

Pfizer und Sprint legen nach Zahlen zu

Einige Schwergewichte haben bereits vorbörslich über das abgelaufene Quartal berichtet. So hat der Pharmakonzern Pfizer im zweiten Quartal nach einer Veräußerung weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum, den Gewinn aber kräftig gesteigert. Das untere Ende des Gewinnausblicks für das Gesamtjahr hob Pfizer an. Für die Aktie geht es vorbörslich 0,7 Prozent nach oben.

Sprint springen sogar um 3 Prozent in die Höhe. Der Telekomkonzern hat über das höchste bereinigte EBITDA seit fast zehn Jahren berichtet. Under Armour brechen dagegen um 7 Prozent ein. Der Sportartikelkonzern hat seine Jahresziele gesenkt und will Stellen streichen. Der Verlust im abgelaufenen Quartal fiel aber nicht ganz so hoch aus wie befürchtet.

Die Aktie von Pandora Media gewinnt 2,2 Prozent. Das Unternehmen hat mit Umsatz und Gewinn die Schätzungen der Wall Street übertroffen, allerdings musste der Internetradioanbieter im Zuge einer "Optimierung der Profitabilität" einen Rückgang seiner Zuhörer hinnehmen.

Euro bleibt über 1,18 Dollar

Die Blicke der Anleger richten sich momentan verstärkt auf den Devisenmarkt. Denn hier hat sich in den vergangenen Wochen der bereits vorhandene Aufwärtstrend des Euro zum Dollar beschleunigt. Am Vortag ist der Euro erstmals seit Januar 2015 über 1,18 Dollar gesprungen und kann auch am Dienstag diese Marke halten. Ein Hauptgrund für die Entwicklung ist vor allem die Marktmeinung, dass die zu erwartende Notenbankpolitik der Federal Reserve und der EZB nicht korrekt eingepreist sind. Ein Belastungsfaktor für den Dollar ist auch die ergebnisarme Politik der US-Regierung unter Donald Trump.

Der Ölpreis gibt nach den Aufschlägen am Vortag und vor allem der Vorwoche wieder etwas ab. Die Sorte WTI liegt wieder unter 50 Dollar je Fass. Die Preise bewegen sich zwischen den üblichen Sorgen um ein Überangebot und der Hoffnung auf preisstützende Maßnahmen der Ölländer.

Wenig Bewegung gibt es bislang bei den sicheren Häfen Anleihen und Gold, die im Schatten der riskanteren Anlagen wie Aktien stehen. Zehnjährige Treasurys rentieren unverändert mit 2,30 Prozent, der Goldpreis gibt 3 Dollar ab auf 1.267 je Feinunze.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,36 0,8 1,35 15,7 5 Jahre 1,85 0,8 1,84 -7,7 7 Jahre 2,12 0,5 2,12 -12,6 10 Jahre 2,31 0,9 2,30 -13,9 30 Jahre 2,91 0,6 2,90 -15,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1816 -0,10% 1,1828 1,1788 +12,4% EUR/JPY 130,53 +0,15% 130,33 130,22 +6,2% EUR/CHF 1,1416 -0,18% 1,1436 1,1391 +6,6% EUR/GBP 0,8945 +0,00% 0,8945 1,1184 +4,9% USD/JPY 110,48 +0,26% 110,19 110,45 -5,5% GBP/USD 1,3209 -0,10% 1,3222 1,3183 +7,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,82 50,17 -0,7% -0,35 -12,6% Brent/ICE 52,20 52,72 -1,0% -0,52 -11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,97 1.269,50 -0,2% -2,53 +10,0% Silber (Spot) 16,71 16,81 -0,6% -0,10 +4,9% Platin (Spot) 942,45 940,00 +0,3% +2,45 +4,3% Kupfer-Future 2,88 2,89 -0,4% -0,01 +14,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 08:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.