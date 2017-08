Die Marke stellt sich auf der IFA 2017 in Berlin dem europäischen Markt vor



San Diego (ots/PRNewswire) - Die wachstumsstärkste wichtige Kopfhörer-Marke in den USA1, JLab, expandiert auf internationaler Ebene mit einem anfänglichen Fokus auf Europa, bevor andere Regionen erschlossen werden. Die Expansion beginnt mit einer Teilnahme an und Präsentation auf der IFA 2017 Berlin (http://b2b.ifa-berlin.com/) vom 1. bis 6. September, wo die Epic Air True Wireless Sport Earbuds, die Party Series Wireless Multiroom Bluetooth®-Lautsprecher und die JBuds Pro Signature Bluetooth®-Ohrhörer vorgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf https://jlabaudio.co.uk.



Im Verlauf seines Jahres mit den meisten Auszeichnungen ist JLab Audio zur wachstumsstärksten bedeutenden Kopfhörer-Marke in den USA geworden1, wobei der Vertrieb im Juni 2017 am stärksten anstieg2. Darüber hinaus ist JLab die zweitbeste Bluetooth® Kopfhörer-Marke unter 50 USD3 und die zweitbeste Bluetooth® In-Ear-Kopfhörermarke unter 50 USD4. Extern verzeichnet JLab Audio ein Wachstum im Einzelhandel in den gesamten USA, während die Marke intern ihr Team um 50 % vergrößert und ein neues Firmenbüro bezogen hat, das viermal so groß wie das alte ist.



"JLab Audio ist bereit, sein Geschäft auf internationaler Ebene auszudehnen und so seine Mission verstärkt zu verfolgen, großartiges Audio-Equipment für jeden überall zugänglich zu machen", kommentiert CEO Win Cramer. "Die IFA Berlin bietet eine starke Plattform, um unsere meistverkauften Bluetooth-Produkte in Europa einzuführen. Außerdem veröffentlichen wir auf der Messe am 1. September ein brandneues Produkt. Wir freuen uns sehr, unsere Produkte weltweit in den Händen von Fans und Kunden zu sehen."



Neben dem schnellen Wachstum erhielten Produkte von JLab viele Auszeichnungen, während die Marke sich national einen Namen verschaffte, einschließlich:



- CES 2017 Innovation Award für die Party Series Wireless Multiroom Bluetooth®-Lautsprecher - Die Epic2 Bluetooth® Wireless Sport Earbuds wurden von The Verge und The Wirecutter zu den besten kabellosen Sport-Kopfhörern (Best Wireless Workout Headphones) ernannt. - The Wirecutter bezeichnete die JBuddies Studio-Kopfhörer als beste kabelgebundene Kinder-Kopfhörer für sicheres Hören - Gewann einen Dealerscope IMPACT! Award für die Block Party Wireless Multiroom Bluetooth®-Kopfhörer - Der Gravity Bluetooth®-Nackenbügel-Adapter gewann die Best-in-Show-Auszeichnung bei der CE Week. - 2x von SDX B2C zur Marke des Jahres ausgezeichnet - 2x auf der Inc.5000-Liste für Kleinunternehmen aufgeführt - 2x vom San Diego Business Journal zu einem der besten Arbeitsplätze in San Diego (Best Places to Work in San Diego) ernannt



Verweise: http://jlab.audio/expandsintl



