=== *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q, Metzingen *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Augsburg *** 07:00 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:15 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H, Asslar 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H, Triest *** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/DIW Berlin, PK zum Thema "Senkung der Mehrwertsteuer", Berlin 10:30 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H, London *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 11:30 DE/Diesel-Gipfel von Bundesregierung und Autobranche, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:00 IN/Reserve Bank of India, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +158.000 Stellen *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Community Bankers Association of Ohio, Cincinnati 21:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of Las Vegas 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juli ===

