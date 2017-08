Italien verstärkt die Verkaufsbemühungen für die angeschlagene Alitalia. Doch der Erfolg ist fraglich. Der einzige bekannte Bieter ist Ryanair - doch für seine Offerte hat Airline-Chef O'Leary ganz spezielle Gründe.

Zur Rettung seiner internationalen Fluglinie Alitalia ist dem italienischen Staat keine Anstrengung zu groß. Zuerst bemühte er den gerade abgetretenen Premierminister Matteo Renzi als Verkäufer. Und am Dienstag schalteten die Behörden in mehreren großen Zeitungen wie der britischen "Financial Times" ganzseitige Verkaufsanzeigen.

Offenbar geht es mit den Verkaufsplänen nicht voran. Zwar haben laut Presseberichten bereits vor Ende des offiziellen Bieterprozesses am vergangenen Freitag fast alle A-Promis der Flugbranche die Hand gehoben. Dazu sollen internationale Linien wie Hainan Air aus Chinas HNA-Group und Delta Airlines aus den USA genauso zählen wie die EU-Größen IAG und Lufthansa. Auch Billigflieger wie Easyjet oder Asiens-Billigriese Air Asia gehören demnach zu den vermeintlichen Interessenten - und natürlich reichlich Finanzinvestoren wie TPG, Indigo oder Cerberus.

Doch öffentlich bekennen will sich bislang nur ein Bieter: Ryanair. "Und der hat wahrscheinlich kein ernsthaftes Interesse", urteilt ein mit der Sache befasster Manager im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. "Tatsächlich will Ryanair wohl vor allem die eigene Stellung in Italien stärken."

Offiziell behauptet Ryanair das Gegenteil. Der Vorstandsvorsitzende der irischen Airline, Michael O'Leary, und sein Finanzvorstand Neil Sorahan hatten noch Anfang vergangener Woche beschworen, die insolvente italienische Staatslinie wirklich kaufen zu wollen oder zumindest eine Mehrheit der Aktien anzustreben. "Wir wollen, dass Alitalia überlebt", wiederholte sich O'Leary in Rom. Zuvor hatte er bereits einen harschen Sanierungsplan angedeutet. "Die Airline muss schwierige Beschlüsse fassen, die zu lang hinausgeschoben wurden. Alitalia zählt circa 5000 Personen, die weder Piloten noch Crewmitglieder noch Techniker sind. Ich weiß nicht, was sie tun", so O'Leary.

An lautere oder gar selbstlose Absichten der Iren glaubt allerdings niemand so recht. Näher kommt der Sache dagegen wohl ein anderes Zitat Sorahans: "Ich kann nicht viel mehr sagen, als dass wir glauben, dass es richtig ist für uns, bei dem Prozess dabei zu sein." Das ist noch untertrieben. "Wer jetzt mitbietet, hat ein paar einmalige Chancen", erklärt der Insider.

Drei Gründe, warum sich hinter der Ryanair-Offerte wohl mehr verbirgt, als echtes Kaufinteresse:

1. Ein Angebot bringt Ryanair nur Vorteile

"Ryanair kann als Kaufinteressent leichter die eigene Stellung im wichtigen Markt Italien stärken und viel für sein eigenes Geschäft lernen", erklärt der mit der Sache befasster Manager.

Das rührt aus den Regeln des Buchungsverfahrens. Damit die Interessenten nicht die Katze im Sack kaufen müssen, dürfen sie auch mit einem unverbindlichen Angebot bereits relativ tief in die Alitalia-Bücher blicken. Damit lernen die Iren, auf welchen ihrer Strecken Italiens größte ...

