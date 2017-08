Newstrikes Tochtergesellschaft UP Cannabis schließt Akquisition der Produktionsstätte ab

Newstrikes Tochtergesellschaft UP Cannabis schließt Akquisition der Produktionsstätte ab, die in der Lage ist, die Jahresproduktionskapazität um 12.000kg zu erhöhen

- Unternehmen fügt effizientes modernes Gewächshaus mit niederländischer Technologie zur Erweiterung des Portfolios an Anbauplattformen hinzu -

TORONTO, ONTARIO - 1. August 2017 - Newstrike Resources Ltd. (TSXV: HIP) ("Newstrike" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass ihre sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft, Up Cannabis Inc. ("Up" oder "Up Cannabis"), die früher angekündigte Akquisition einer modernen Gewächshausanlage zusammen mit den zugehörigen Geräten, Mobiliargut und ungefähr 16,6 Acre Land in Ontarios Niagara-Region (die "Akquisition") abgeschlossen hat.

Die Akquisition wurde zum Teil durch eine gesicherte Akquisitionsfazilität finanziert, die durch ein Konsortium von Newstrikes Officers, Directors und Aktionären unter der Leitung von Beechhill Capital Corp. zur Verfügung gestellt wurde. Der Rest stammt aus bestehenden Kapitalressourcen.

Die wichtigsten Punkte der Akquisition:

- Lage in der Niagara-Region entlang eines wichtigen Transportkorridors: Die Akquisition fügt ungefähr 160.000 Quadratfuß Anbaufläche zur Produktion von ungefähr 12.000kg getrocknetem Cannabis pro Jahr zu Up Cannabis bestehendem Portfolio von Anbauplattformen hinzu;

- Eine Fläche von ungefähr 40.000 Quadratfuß für die Verwaltung sowie Verpackung und Versand/Wareneingang der Up-Produkte;

- 16,6 Acres Landflächen, die das Potenzial für weitere 140.000 Quadratfuß an Anbauflächen besitzen, was nach Ansicht von Up die Kapazität um weitere 10.000kg auf eine mögliche Kapazität von insgesamt 25.000kg pro Jahr erhöhen wird.

- Up plant gemäß der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations ("ACMPR") den Antrag einer Lizenz für diese neue Produktionsstätte als ein "Site B" oder als Zusatz zu ihrer bestehenden lizenzierten Produktionsstätte in Brantford, Ontario.

"Der Abschluss der Akquisition markiert das Erreichen eines weiteren wichtigen Meilensteins bei der Umsetzung von Newstrikes strategischen Wachstumsplan," sagte Jay Wilgar, CEO. "Dies wird es Up erlauben, die Produktionskapazität um das Fünffache zu erhöhen, während ebenfalls mögliche Leistungsfähigkeiten in unsere Betriebe durch Größenvorteile und die damit verbundenen möglichen Kosteneinsparungen eingebracht werden," fügte Wilgar hinzu.

Jahresabschluss:

Das Unternehmen hat ebenfalls seine geprüften Finanzberichte, Hinweise und MD&A (gemeinsam die "geprüften Abschlüsse") für das Geschäftsjahr mit Ende 31. März 2017 herausgegeben. Kopien dieser finden Sie bei www.sedar.com. Die Aktionäre sollten beachten, dass der durch die geprüften Abschlüsse abgedeckte Zeitraum dem Abschluss der Geschäftszusammenlegung vorausgeht, die dazu führte, dass das Unternehmen den Schwerpunkt des Geschäftsbetriebs ausschließlich auf den sich entwickelnden Markt für Cannabis in allen zulässigen Arten verlegte.

Über Newstrike:

Newstrike ist die Muttergesellschaft, der Up Cannabis Inc., ein lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis mit Sitz in Brantford, Ontario, der seine Anbaulizenz am 19. Dezember 2016 erhalten hat.

Newstrike beabsichtigt mittels seiner Besitzanteile an lizenzierten Produzenten, ein vielfältiges Netzwerk von hochwertigen Cannabis-Marken zu entwickeln, um den Bedarf der Kunden aus dem medizinischen Sektor und eventuell, falls es das Gesetz erlaubt, erwachsener Konsumenten zu decken.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.newstrike.ca.

Kontaktinformation Newstrike Resources Ltd. Allan Rewak Tel: 647-206-1231 arewak@newstrike.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

