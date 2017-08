Original-Research: ABO Invest AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest AG Unternehmen: ABO Invest AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 01.08.2017 Kursziel: 2,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,40. Zusammenfassung: ABO Invest hat den finnischen Windpark Haapajärvi II (23 MW) erworben und ihr Windparkportfolio damit auf 152 MW erweitert. Der noch im Bau befindliche Windpark dürfte ab November Strom ins Netz einspeisen und einen durchschnittlichen jährlichen Umsatz von ca. EUR6 Mio. erwirtschaften. Wir haben die Umsatz- und Ergebnisbeiträge des Windparks in unsere Schätzungen integriert. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR2,40. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.40 price target. Abstract: ABO Invest has purchased the Finnish wind farm Haapajärvi II (23 MW), which is currently under construction, and thus expanded its wind farm portfolio to 152 MW. The wind farm looks set to feed power into the grid from November on and generate average annual revenues of ca. EUR6 Mio. We have incorporated the revenue and earnings contributions of the wind farm in our forecasts. An updated DCF model still yields a EUR2.40 price target. We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15459.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

