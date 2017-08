Ausdehnung der 5G-Reichweite von Mavenir in Privat-LTE und IoT

Mavenir Systems, Inc. ("Mavenir"), das führende Unternehmen bei der Beschleunigung und Neudefinition der Netzwerktransformation für Kommunikationsdienstanbieter (CSP), gab heute bekannt, dass es die mit der Virtual Evolved Packet Core bzw. vEPC-Produktfamilie verbundenen Vermögenswerte von Brocade Communications Systems, Inc. ("Brocade") erworben hat. Mit dieser Übernahme dehnt Mavenir seine Führungsstellung in der Netzwerktransformation aus und das hochmoderne Kernnetzwerk des Unternehmens erweitert sich um einen funktionsreichen, virtualisierten Evolved Packet Core, einen vergrößerten Kundenstamm und fortschrittliche Netzwerk-Slicing-Fähigkeiten, die bei der 5G-Architektur von Bedeutung sind. Die Transaktion umfasst das gesamte zugehörige geistige Eigentum, einschließlich 22 erteilter Patente und Patentanmeldungen, eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Mumbai (Indien) und zugehörige Kundendienst- und Instandhaltungsverträge.

Das sprunghafte Wachstum im mobilen Datenverkehr in Kombination mit der zunehmenden Konnektivität zwischen Maschinen (M2M) und dem Internet der Dinge (IoT) bedeutet, dass Mobilnetzbetreiber schon jetzt native Virtualisierungslösungen benötigen, nachdem sich herausgestellt hat, dass es mit knotenbasierter portierter Virtualisierung nicht möglich ist, flexible, skalierbare und einfach umzusetzende Paketkerne zu schaffen. Die hochdifferenzierte vEPC-Lösung von Brocade verfügt über einzigartige architektonische Attribute, die Cloud-Computing, Netzwerkvirtualisierung und Software-Netzwerktechnologien einsetzen, um auf branchenüblichen x86-basierten Servern eine höhere Skalierung und Effizienz zu erzielen. Je nach Nutzungsfall kann die Software von einem einzelnen Mikroprozessorkern bis hin zu einem Server-Rack skalieren, indem sie die Ausmaße der mobilen Arbeitsbelastung unabhängig diversen Cloud-Ressourcen zuordnet. Gleichzeitig bleibt jedoch die Integrationsfähigkeit mit herkömmlichen knotenbasierten EPC-Architekturen erhalten.

Zusammen mit dem bestehenden Angebot von Mavenir in den Bereichen Network Functions Virtualization (NFV) und software-definiertes Networking (SDN) ist das vEPC ein wesentlicher Bestandteil einer führenden Mobil-Edge-Computing- und IOT-Strategie. Die Unterstützung von Nutzungsfällen mit niedrigen Latenzzeiten am Netzwerkrand versetzt Dienstanbieter und Unternehmen in die Lage, mobile und IoT-Geräte, Datenzentren und öffentliche oder private Clouds zu vernetzen.

"Wir bauen eine 5G-Architektur mit Trennung von Steuerebene und Nutzerebene sowie zustandslosen VNF. Die kleine Grundfläche ist zusammen mit einer stark skalierbaren Architektur und eingebauten HSS ideal für Fixed Wireless Access (FWA), private LTE und industrielle IoT-Räume", erklärte Ashok Khuntia, GM und EVP der Abteilung Access Products bei Mavenir. "Gebündelt mit unserem virtualisierten Funkzugangsnetzprodukt bietet Mavenir ein komplettes, vollumfänglich virtualisiertes lückenloses Kern- und Zugangsnetzwerk der nächsten Generation."

"Beim Übergang der Branche zu LTE und 5G besteht ein dringender und zunehmender Bedarf an einer neuen, stärker verteilten Netzwerkarchitektur, und dazu gehört auch ein flexibler mikroservices-basierter EPC, der die unabhängige Skalierung von Steuerung, Daten und Nutzern als Reaktion auf unterschiedlichen Arbeitsanfall ermöglicht. Das Produkt bietet eine inhärente Netzwerk-Slicing-Fähigkeit", so Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. "Wir sind bestrebt, ein Hauptanbieter von Netzwerkdiensten der nächsten Generation zu werden, der den Kunden einen Weg zu 5G- und Edge-Computing weist."

"Mit dieser Übernahme liefert Mavenir weiterhin die Innovation und differenzierten Dienstleistungen, die unsere Kunden von uns erwarten", ergänzte Kohli.

In Verbindung mit der Transaktion übernimmt Mavenir auch bestimmte mit dem vEPC-Geschäft verbundene Mitarbeiter von Brocade. Dieses Team wird eng mit Mavenir zusammenarbeiten, um die Kunden von Brocade vEPC zu betreuen und auch in Zukunft differenzierbare Komplettlösungen bereitzustellen, so dass die fortgesetzte Unterstützung der Kunden gewährleistet ist.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Über Mavenir:

Mavenir ist das führende Unternehmen bei der Beschleunigung und Neudefinition der Netzwerktransformation für Dienstanbieter. Es bietet dafür eine umfassende Produktpalette für alle Ebenen der vielschichtigen Netzwerkinfrastruktur. Von 4G- und 5G-Anwendungs-/Service-Layers bis hin zu Packet-Core und RAN: Mavenir ist führend im Bereich hochentwickelter, Cloud-nativer Netzwerklösungen, die dem Endnutzer innovative und sichere Erfahrungen bieten.

Durch die branchenweit ersten Lösungen des Unternehmens, VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, Visual Voicemail und Cloud RAN, und bei der Betreuung von mehr als 350 CSP mit 3,5 Milliarden Kunden versetzt die Mavenir-Plattform Dienstanbieter in die Lage, ihre Zukunftsziele der nächsten Generation schon heute erfolgreich umzusetzen, neue Einkommensquellen zu erschließen und die Betriebseffizienz zu erhöhen. www.mavenir.com.

