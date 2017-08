HERNDON (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Tochter Audi hat im schwächelnden US-Markt im Juli etwas mehr Autos verkauft. Die Ingolstädter wurden mit 48 824 Fahrzeugen 2,5 Prozent mehr Autos los als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Erfolgreich war Audi vor allem mit dem SUV-Modell Q7 sowie dem neuen A5. Im bisherigen Jahresverlauf steht für Audi ein Plus von 5,6 Prozent zu Buche./men/he

