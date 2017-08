Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-01 / 15:16 Dr. Markus Schrader, LL.M. kommt von der Deutschen Bank und beginnt als Sozius im Frankfurter Büro Frankfurt, 1. August 2017 - Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat sich zum 1. August 2017 mit dem Sozius Dr. Markus Schrader verstärkt. Er startet im Frankfurter Büro der Kanzlei. Schrader wird schwerpunktmäßig für die von Dr. Arne Klüwer geleitete Banking & Finance Praxisgruppe sowie für das Kapitalmarktrechtsteam um Robert Michels tätig sein. Schrader kommt von der Deutschen Bank in Frankfurt, wo er seine Karriere 2003 begann und seit 2010 als Director und Senior Counsel im Bereich Legal Regulatory and Governance an der Schnittstelle von Bankaufsichtsrecht, Kapitalmarktrecht und Gesellschaftsrecht beraten hat. Er war zuletzt insbesondere verantwortlich für die Strukturierung und Umsetzung von nationalen und internationalen Transaktionen im Bankensektor (inklusive FinTech). Zudem beriet er die Deutsche Bank AG und Konzerntochtergesellschaften in Fragen des deutschen und europäischen Bank- und Wertpapieraufsichtsrechts, der Compliance und der Banken-Governance. Andreas Ziegenhagen, Germany Managing Partner: "Die strategische Ergänzung des Banking & Finance Teams mit Praktikern wie Markus Schrader ist uns ein wichtiges Anliegen und steht in einer Linie mit der weiteren Entwicklung von Dentons in Deutschland." Robert Michels, Office Managing Partner Frankfurt/Leiter der europäischen und globalen Kapital-marktpraxis: "Markus Schrader hat einen spannenden Background in einem international ausgerichteten Bank- und Finanzdienstleistungskonzern und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm." Dr. Markus Schrader: "Für mich ist dieser Wechsel eine ideale Möglichkeit zur Erweiterung des Beratungsportfolios. Hierfür bietet Dentons insbesondere aufgrund des hervorragend aufgestellten Teams in Deutschland und der globalen Reichweite eine exzellente Basis." Das Banking & Finance Team von Dentons in Deutschland hat sich in der jüngeren Vergangenheit enorm verstärkt, so stießen beispielsweise im Frühjahr die Partner Dr. Arne Klüwer, Dr. Matthias Eggert und Mortimer Berlet dazu. Im Juli startete Sozius Dr. Clemens Maschke, der wie Schrader ebenfalls im Frankfurter Büro ansässig ist. Kontakt: Andreas Ziegenhagen Germany Managing Partner T +49 69 45 00 12 144 E andreas.ziegenhagen@dentons.com Pressekontakt: Gerte Holzgraefe Communications Manager Deutschland T +49 30 264 73 949 E gerte.holzgraefe@dentons.com Über Dentons Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei. Mandanten schätzen die hohe Qualität und sehen in der globalen Aufstellung einen echten Mehrwert. Dentons gehört zu den Top Kanzleien des Acritas Global Elite Brand Index, ist Preisträger des BTI Client Service 30 Awards und wird in führenden Wirtschafts- und Rechtsmedien für Innovationen im Mandantenservice ausgezeichnet. Dies umfasst auch die Gründung von Nextlaw Labs und Nextlaw Global Referral Network. Mit polyzentrischem Ansatz und herausragenden Berufsträgern setzt Dentons neue Maßstäbe in der Rechtsberatung. Hiervon profitieren Mandanten überall dort, wo sie leben oder Geschäfte tätigen. www.dentons.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dentons Schlagwort(e): Recht 2017-08-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 597729 2017-08-01 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=75b6d7643b09a13cbc0103aa966d2c2b&application_id=597729&site_id=vwd&application_name=news

