Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bad Rodach, 1.8.2017 (pts026/01.08.2017/15:35) - Ab dem 1. August 2017 übernimmt Gertraud Unger die Geschäftsleitung der Wehrfritz GmbH. Damit folgt sie auf Bernd Kiesewetter, welcher nach 18 Jahren als Geschäftsleiter in den Ruhestand verabschiedet wird. Bis Ende des Jahres wird er die Geschäftsführung noch in beratender Funktion unterstützen. Die aus München stammende Gertraud Unger machte an der Ludwig-Maximilian-Universität München ihren Abschluss als Diplomkauffrau mit Fokus auf "Öffentliche Wirtschaft & Verkehr, Banken und Politik". Ihre berufliche Laufbahn startete sie beim Technologieunternehmen Apple. Hier verantwortete sie zuletzt die deutschlandweite Geschäftsführung des Segments "Education". Dabei überzeugte sie bei der Entwicklung innovativer Strategien und Lösungsansätze für digitales Lernen an Schulen, Universitäten und in Forschungseinrichtungen, womit sie den Bildungsmarkt für Apple erschloss. "Ich freue mich besonders darauf, dass ich durch meine Arbeit bei Wehrfritz einen Beitrag dazu leisten kann, dass Bildung als wichtigstes Gut unserer kulturellen Sozialisation eine stetige Weiterentwicklung und Innovation erfährt.", so Unger. Als eine der größten Herausforderung sieht sie hierbei die Reaktion auf die immer stärker werdende Digitalisierung im Bildungsbereich. Der seit 1983 im Unternehmen tätige Bernd Kiesewetter begann seinen beruflichen Werdegang im Außendienst, ehe er 1999 die Geschäftsleitung übernahm. Mit einem starken Willen zum Erfolg stand Wehrfritz für ihn immer an erster Stelle. Dabei legte er viel Wert auf engagierte Mitarbeiter sowie eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit diesem Erfolgsrezept gelingt Wehrfritz die uneingeschränkte Marktführerschaft im Bereich Kindergartenausstattung. Der Abschied in den Ruhestand fällt nicht leicht, denn "über 40 Jahre Wehrfritz kann man nicht einfach abschalten", so Kiesewetter. Im Namen des gesamten Unternehmens dankt ihm der Geschäftsführer Karl Fischer für seine Kollegialität, sein Fachwissen und die gute Zusammenarbeit. Über Wehrfritz Seit über 75 Jahren ist Wehrfritz der kompetente Partner, wenn es um die Möblierung und Ausstattung von sozialen Einrichtungen geht: von Kinderkrippen und Kindergärten über Schulen, Horte sowie Heime aller Art bis hin zu Mehrgenerationenhäusern und Therapieeinrichtungen. Sie finden bei uns alles für Ihre tägliche Arbeit: Möbel, Lehr- und Lernmaterialien, Spiel- und Arbeitsmittel, Sport- und Bewegungsangebote für drinnen und draußen sowie ein sehr breit gefächertes Angebot an Materialien zum Basteln, Werken und Kreativsein. Wehrfritz ist ein Unternehmen der HABA-Firmenfamilie. Diese vereint die vier Unternehmensbereiche HABA, JAKO-O, Wehrfritz und project. Die HABA-Firmenfamilie beschäftigt im nordbayerischen Bad Rodach (Oberfranken) ca. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wehrfritz im Internet: http://www.wehrfritz.de Wehrfritz auf Facebook, Twitter, YouTube und Pinterest: http://www.facebook.com/wehrfritz.deutschland http://www.twitter.com/wehrfritz_com http://www.youtube.com/user/WehrfritzGmbH http://www.pinterest.com/wehrfritzgmbh Pressekontakt zu dieser Meldung: Wehrfritz GmbH Frau Julia Ploner August-Grosch-Straße 28-38 96476 Bad Rodach E-Mail: presse@wehrfritz.de Telefon: 09564-9292457 (Ende) Aussender: Wehrfritz GmbH Ansprechpartner: Julia Ploner Tel.: +49 9564 929-2457 E-Mail: presse@wehrfritz.de Website: www.wehrfritz.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170801026

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 09:35 ET (13:35 GMT)