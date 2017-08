FRANKFURT (Dow Jones)--Ford bietet Autofahrern älterer Dieselfahrzeuge in Deutschland eine Prämie von bis zu 8.000 Euro, wenn sie einen Neuwagen des US-Konzerns kaufen. Einen Tag vor dem Dieselgipfel kündigte das Unternehmen ein eigenes Maßnahmenpaket an, mit dem besonders umweltschädliche Fahrzeuge von der Straße genommen werden sollen. Der sogenannte Umweltbonus von Ford, der je nach Modell zwischen 2.000 und 8.000 Euro liegen soll, werde für Dieselfahrzeuge der Euro-Norm 1, 2 oder 3 aller Automarken gezahlt. Das Auto müsse bis 2006 zugelassen worden sein.

"Die Ford-Händler übernehmen die Verschrottung der Altfahrzeuge kostenlos, um diese Fahrzeuge dauerhaft aus dem Verkehr zu ziehen", erklärte das Unternehmen. Zudem kündigte Ford im Rahmen der Initiative an, 100.000 Kunden für ein Jahr die Mitgliedschaft bei Call a Bike, dem Fahrradverleihsystem der Deutschen Bahn, zu zahlen.

In Berlin kommen am Mittwoch die Bundesregierung und die Autohersteller des Landes zusammen, um über ein Maßnahmenbündel zu beraten, mit dem der Stickoxid-Ausstoß vor allem in Städten verringert werden soll.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 09:40 ET (13:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.