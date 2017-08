Immer weniger Menschen in Österreich sind arbeitslosWien - Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Österreich ist im Juli gesunken. Rund 370.000 Menschen hatten keinen Job. Das ist viel weniger als noch vor einem Jahr. Vor allem am Bau und in der Industrie waren weniger Menschen arbeitslos. Es gibt auch viel mehr offene Stellen ...

