am Montag gab die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA den endgültigen Abschluss des Verkaufs der Beteiligung an SECOP bekannt. Im Zuge dieser Mitteilung zog der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Markus auch ein Zwischenfazit für das laufende Geschäftsjahr.

Erfolgreiches Gegensteuern

Zur Erinnerung: Der Verkauf von SECOP war eine der ersten konkreten Gegenmaßnahmen, um den Folgen den Short-Attacke Ende März und den in diesem Zusammenhang erhobenen ... (Mark de Groot)

