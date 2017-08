Nasdaq-100 - Wundenlecken nach dem Vorwochenabverkauf

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

man kann es drehen und wenden, wie man will. Was im Nasdaq-100® Index in den vergangenen Monaten passierte, ist alles andere als bullisch zu sehen. In der Vorwoche gab es bereits den 3. Sell-off-Tag innerhalb weniger Wochen. Allen Abverkäufen bislang gemein war, dass sie zwar keine größeren Folgen hatten. Ob der Index aber auch dieses Mal wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen und direkt neue Allzeithochs markieren kann, wird sich zeigen müssen. Im Hintergrund scheinen Fondsmanager Umschichtungen vorzunehmen. Man kann auch von Distribution sprechen.

Aktuell kommt der Index nicht weiter. Er ist quasi eingeklemmt. Die gestrige Erholung wurde im Bereich der beiden Retracements zwischen 5.923 und 5.940 Punkten abverkauft. Heute kommt der Index zunächst nicht über 5.900 Punkte hinaus. Eine zweite Aufwärtswelle dürfte erst starten, wenn diese Marke nachhaltig genommen wird mit einem erneuten Potenzial 5.932 Punkte anzusteuern. Erst über 5.940 Punkten hätten sich die Bullen aber wohl durchgesetzt und könnten die runde 6.000-Punkte-Marke in den kommenden Tagen anpeilen.

Fällt der Nasdaq-100® Index dagegen per Stundenschlusskurs unter 5.880 Punkte, wäre das Mindestziel bei 5.850 Punkten anzusetzen. Idealerweise spult der Index in diesem Fall aber eine zweite Abwärtswelle ab, die den EMA200 Stunde um 5.820 Punkte erreicht.

Anleger sollten derzeit nichts überstürzen. Dennoch mahnen die Vorkommnisse der vergangenen Wochen zur Vorsicht.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.07.2017 - 01.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 01.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

