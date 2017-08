FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum der US-Industrie hat sich am Beginn des dritten Quartals in etwa wie erwartet verstärkt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes für Juli stieg in zweiter Veröffentlichung auf 53,3 (Vormonat: 52,0) Punkte. In erster Veröffentlichung hatte sich ein Stand von 53,2 Punkten ergeben. Laut IHS Markit beruhte der Indexanstieg auf einer höheren Produktion und höheren Auftragseingängen.

August 01, 2017 09:53 ET (13:53 GMT)

