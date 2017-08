Zwei EU-Institutionen aus London brauchen ein neues Zuhause. Die Bewerber stehen nun fest, das Rennen ist eröffnet. Manche Städte werben mit Mieten von einem Euro pro Monat.

Es ist ein EU-Verfahren, das man in Großbritannien zu vermeiden hoffte - doch vergeblich: Im Zuge des Brexit müssen die beiden europäischen Behörden EMA und EBA aus London auf den Kontinent ziehen. Am Dienstag veröffentlichte die EU die Namen derjenigen Städte, die gerne die neue Heimat für die europäische Bankenaufsicht EBA oder die Arzneimittelbehörde EBA werden wollen. Die zwei Listen sind lang, vor allem die der Anwärter für die EMA: 19 Städte haben sich beworben - von A wie Athen bis Z wie Zagreb. Für die EBA liegen acht Bewerbungen vor.

Die Stadt, die den Zuschlag für EMA oder EBA erhält, kann auf üppige Einnahmen hoffen. Beide Behörden richten jährlich zahlreiche Konferenzen und Veranstaltungen mit Experten aus aller Welt aus. Das allein bringt rund 40.000 Hotelübernachtungen pro Jahr mit sich. Zudem beschäftigen sie zusammen rund 1100 Mitarbeiter - gut bezahlte Experten.

Für die Briten ist der Wegzug natürlich ein Dorn im Auge, zumal in den jeweiligen Branchen auch befürchtet wird, dass die Arbeit erschwert wird. Gerade in der Pharmabranche ist man enttäuscht. "Wir arbeiten eng mit der EMA zusammen", berichtet die Angestellte einer in Großbritannien ansässigen Firma. "Oft ...

