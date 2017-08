München - Mit durchschnittlich 1,2990 Euro pro Liter war Super E10 im Juli so günstig wie in keinem anderen Monat des Jahres, so die infoRoad GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Gegenüber Juni verringerte sich der Preis noch einmal um rund 0,01 Euro.

