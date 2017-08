WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wachstum der US-Industrie hat sich im Juli in etwa wie erwartet verlangsamt. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) fiel der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 56,3 (Vormonat: 57,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 56,2 vorhergesagt. Das Stimmungsbarometer liegt damit weiterhin deutlich über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Industrie signalisiert. Der Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Die stark beachteten Unterindizes für Neuaufträge und Beschäftigung sanken auf 60,6 (62,4) Punkte bzw. 60,4 (63,5) Punkte. Der Beschäftigungsindex ging auf 55,2 (57,2) Punkte zurück, während der Preisindex auf 62,0 (55,0) Punkte anzog

