WASHINGTON (Dow Jones)--Die Bauausgaben in den USA sind im Juni weitaus niedriger als erwartet ausgefallen, was vor allem an der Schwäche der öffentlichen Bauaktivität lag. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, verringerten sich die Ausgaben gegenüber dem Vormonat um saisonbereinigt 1,3 (Vormonat revidiert: plus 0,3) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet, Basis war eine vorläufige Mai-Monatsrate von 0,0 Prozent gewesen. Die Ausgaben für den Wohnbau verringerten sich um 0,2 Prozent, während bei der Bautätigkeit der öffentlichen Hand ein Minus von 5,4 Prozent verzeichnet wurde. Das war der stärkste Rückgang seit März 2002.

August 01, 2017 10:12 ET (14:12 GMT)

