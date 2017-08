Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstagnachmittag deutlicher nach oben. Dabei ist zu erkennen, dass der Abgabedruck der vergangenen Tage erst einmal zu Ende ist. Nun wird vielmehr das inzwischen erreichte niedrige Niveau genutzt, um sich gezielt bei Unternehmen einzukaufen. Selbst der feste Euro belastet nicht, obwohl er zum Dollar auf dem höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren notiert. Am Nachmittag bekommen die Börsen Unterstützung von einer freundlichen Eröffnung an der Wall Street, der Dow-Jones-Index näherte sich zwischenzeitlich bis auf 12 Punkte der 22.000er-Marke an. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,7 Prozent auf 3.474 Punkte. Der DAX notiert ein knappes Prozent höher bei 12.235 Punkten.

Infineon nach Zahlen gesucht

Im Fokus der Anleger steht die Berichtssaison, aus dem DAX haben vier Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. In der laufenden Woche legt etwa die Hälfte der DAX-Unternehmen Quartalszahlen auf den Tisch. Der Chiphersteller Infineon hat im dritten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Halbleitern für Industrieanwendungen und in der Stromversorgung profitiert. Allerdings verzeichnete der Konzern in der bislang besonders stark wachsenden und größten Konzernsparte Automotive eine nur stabile Nachfrage, zusätzlich drückte der schwache Dollar den Umsatz dort um 2 Prozent und das Ergebnis um 8 Prozent. Die Aktie gehört mit einem Plus von 1,9 Prozent zu den Gewinnern im DAX.

Der Gesundheitskonzern Fresenius (plus 2,6 Prozent) hat dank guter Geschäfte bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) und der zugekauften spanischen Klinikkette Quironsalud im zweiten Quartal deutlich mehr verdient und seine Anfang Mai angehobene Jahresprognose bekräftigt. Die Tochter FMC legt nach Zahlen 1,5 Prozent zu. Während die Umsätze laut Bryan Garnier den Konsenserwartungen im Berichtsquartal entsprachen - vor allem dank des US-Gesundheitsdienstleistungsgeschäfts -, ist das EBIT leicht zurückgeblieben.

Der Baustoffhersteller Heidelbergcement hat aufgrund von vermehrten Feiertagen und regnerischem Wetter in den USA im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis weniger abgesetzt und den Umsatz nur geringfügig gesteigert. Preiserhöhungen und Synergien haben die Kosteninflation sowie den Absatzrückgang aber nahezu kompensiert. Die Analysten der DZ Bank loben das bereits zum Halbjahr erreichte Synergieziel 2017 für die Italcementi-Übernahme und den bekräftigten Ausblick. Der Kurs legt um 1,4 Prozent zu.

Rolls-Royce mit Gewinnsprung

In Europa steigen Rolls-Royce um gut 9 Prozent, nachdem der Triebwerkshersteller die Ertragswende schneller und stärker geschafft hat als erhofft. BP steigen nach Vorlage ihrer Zahlen um 3,2 Prozent, so dass der Index der Öl- und Gaswerte mit einem Plus von 1,2 Prozent die Sektorengewinner in Europa anführt. Der Ölkonzern erzielte auch im zweiten wie bereits im ersten Quartal dank etwas höherer Ölpreise und geringerer Kosten einen Gewinn.

Kräftig nach oben um 5,3 Prozent geht es mit den Aktien von DSM aus den Niederlanden. Die Gewinne des Chemie-Mischkonzerns hätten die Erwartungen im zweiten Quartal deutlich übertroffen. Vor allem eine stärkere Margenentwicklung habe es DSM erlaubt, die Gewinnprognose für das Gesamtjahr zu erhöhen, kommentieren die Analysten von Davy Research.

SMA Solar liefern überraschend gute Zahlen

SMA Solar springen nach einer deutlich erhöhten Prognose um 13 Prozent nach oben. "Das kam total überraschend und der Umfang ist sehr hoch", sagt ein Händler. SMA sieht nun einen operativen Gewinn auf EBITDA-Basis von 85 bis 100 Millionen Euro, während bisher nur mit 70 bis 90 Millionen Euro gerechnet wurde. Als Gründe für die Prognoseanhebung nennt der Vorstand den hohen Auftragsbestand und die starke Nachfrage in allen Märkten, insbesondere in der Region Asien-Pazifik. Jenoptik legen nach einem Analystenkommentar um gut 10 Prozent zu. Warburg erwartet solide Zahlen für das zweite Quartal, das Beste stehe für 2017 jedoch noch bevor. Die Analysten haben bereits die höchste Umsatzprognose, erhöhen diese jedoch weiter und liegen damit nun etwa 3,5 Prozent über der Konsenserwartung

Berichtssaison in Europa eher enttäuschend

Die Berichtssaison in Europa verläuft derzeit eher enttäuschend. "Die Gewinne legen zwar zu, aber nicht so stark wie erwartet", sagt Heino Ruland von Ruland Research. "Die Erwartungen waren offensichtlich zu hochgesteckt", sagt er. Deutlich besser sehe das Bild in den USA aus, dort verlaufe die Berichtssaison positiver als erwartet. Seine Einschätzung deckt sich mit den Erwartungen von Oddo BHF. Das Haus rechnet für die USA mit einem Anstieg der Gewinne im zweiten Quartal um 9 Prozent. In Europa dürften die Gewinne im MSCI Europe um 6 Prozent zulegen, nach 23 Prozent im ersten Quartal. Allerdings hätten nur 34 Prozent der bisherigen Ergebnisse im MSCI Europe die Erwartungen geschlagen. Das sei das schlechteste Resultat seit dem vierten Quartal 2014.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.479,68 0,88 30,32 5,75 Stoxx-50 3.102,77 0,64 19,86 3,06 DAX 12.258,00 1,15 139,75 6,77 MDAX 24.793,18 0,97 238,35 11,74 TecDAX 2.274,49 0,69 15,57 25,54 SDAX 11.175,55 0,80 89,01 17,40 FTSE 7.432,74 0,82 60,74 4,06 CAC 5.133,23 0,77 39,47 5,57 Bund-Future 162,45 0,48 -0,21 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.35 Uhr Mo, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1830 +0,02% 1,1828 1,1788 +12,5% EUR/JPY 130,24 -0,07% 130,33 130,22 +5,9% EUR/CHF 1,1402 -0,30% 1,1436 1,1391 +6,5% EUR/GBP 0,8937 -0,09% 0,8945 1,1184 +4,8% USD/JPY 110,09 -0,08% 110,19 110,45 -5,8% GBP/USD 1,3238 +0,12% 1,3222 1,3183 +7,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,54 50,17 -1,3% -0,63 -13,1% Brent/ICE 52,00 52,72 -1,4% -0,72 -11,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.272,73 1.269,50 +0,3% +3,23 +10,5% Silber (Spot) 16,83 16,81 +0,1% +0,02 +5,6% Platin (Spot) 945,65 940,00 +0,6% +5,65 +4,7% Kupfer-Future 2,89 2,89 -0,2% -0,01 +14,4% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 10:18 ET (14:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.