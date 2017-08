von Sonja Funke, Euro am Sonntag Der Burger schmeckt wieder: Weltweit lockt die US-Fast-Food-Kette McDonald's mit neuen Burger-Kreationen und Aktionsangeboten wieder mehr Kunden in ihre Schnellrestaurants. Die Verkaufszahlen der Kette, die für Hamburger, Pommes & Co bekannt ist, stiegen im zweiten Quartal stärker als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...