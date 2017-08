Lauda-Königshofen - thyssenkrupp-Aktie: Frisches Kaufsignal voraus! Chartanalyse Am wichtigen Unterstützungsniveau bestehend aus dem gleitenden Durchschnitt EAM 50, sowie einer Horizontalunterstützung aus den letzten Monaten kann eine eindeutige Stabilisierung des thyssenkrupp-Papiers (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ausgemacht werden und führt die Aktie womöglich in ein frisches Kaufsignal, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...